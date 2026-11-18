CTCP Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương (HNX: APS) vừa ghi nhận biến động nhân sự cấp cao khi ông Nguyễn Đức Quân - Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT đã nộp đơn xin rút khỏi vị trí Thành viên HĐQT vào ngày 17/11.

Ông Nguyễn Đức Quân sinh năm 1984 và là một gương mặt kỳ cựu đã đồng hành cùng Chứng khoán APS suốt từ 2009 cho đến nay.

Hành trình sự nghiệp của ông tại APS bắt đầu từ vị trí nhân viên phòng Dịch vụ Chứng khoán, sau đó qua các cấp bậc quản lý như Phó phòng Dịch vụ Chứng khoán, Trưởng phòng Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp. Tới năm 2020, ông chính thức đảm nhận vị trí Giám đốc khối Kinh doanh và tiếp tục được bổ nhiệm vào ghế Tổng giám đốc vào tháng 8/2023. Ông chính thức gia nhập HĐQT vào tháng 6/2024.

Bên cạnh các vị trí điều hành tại Chứng khoán APS, ông Quân còn đảm nhận nhiều chức vụ chủ chốt xuyên suốt hệ sinh thái APEC. Cụ thể, ông hiện đang giữ ghế Chủ tịch HĐQT tại Đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ), Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn APEC Group. Không những thế, ông còn đảm nhiệm vai trò Thành viên HĐQT tại Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (API) sau khi đã rút khỏi vị trí Chủ tịch HĐQT tại đây vào đầu tháng 6.

Xét về danh mục đầu tư cá nhân, ông đang trực tiếp nắm giữ 90.000 cổ phiếu APS, tương ứng 0,11% vốn điều lệ, bên cạnh 550.000 cổ phiếu IDJ, chiếm tỉ lệ 0,32%.

Động thái từ nhiệm của ông Quân diễn ra chỉ vài ngày sau khi Thanh tra UBCKNN ra quyết định xử phạt APS tổng số tiền 692,5 triệu đồng do vướng phải nhiều lỗi vi phạm. Trong đó bao gồm hành vi cho Kế toán trưởng vay tiền thực hiện giao dịch ký quỹ trái quy định, cho khách hàng vay vượt hạn mức và bố trí nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề làm việc.

Hiện tại, mã cổ phiếu APS của công ty đang trong diện bị cảnh báo, kiểm soát và bị hạn chế giao dịch ký quỹ. Nguyên nhân APS bị đưa vào diện này đến từ việc tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với BCTC năm theo quyết định của sở giao dịch. Ngoài ra, mã này cũng bị cảnh báo vì lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm tài chính ghi nhận số âm.

Về giao dịch gần đây của mã này, nhà sáng lập hệ sinh thái APEC là ông Nguyễn Đỗ Lăng đã đăng ký bán ra tổng cộng 10 triệu cổ phiếu APS. Nếu thành công, tỉ lệ sở hữu của ông Lăng tại APS sẽ giảm sâu từ 14,3% xuống còn 2,26%.

Diễn biến thị giá mã APS gần đây (Ảnh: Trading View).

Những biến động nhân sự và thoái vốn diễn ra trong bức tranh tài chính kém sắc của doanh nghiệp. Riêng quý III/2026, doanh thu hoạt động của APS chưa đạt tới 10 tỷ đồng, giảm 90% so với cùng kỳ, khiến công ty lỗ sau thuế gần 43 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận khoản lỗ hơn 19 tỷ đồng. Gánh nặng lớn tiếp theo đến từ danh mục tự doanh với các khoản đầu tư chéo vào các công ty liên kết trong hệ sinh thái như API, IDJ Việt Nam, Apec Group và Apec Finance có giá gốc khoảng 539 tỷ đồng, nhưng giá trị thị trường thực tế chưa tới 250 tỷ đồng tính đến cuối tháng 9/2026.