Tổng Giám đốc Casumina Phùng Quang Trung làm việc tại Xí nghiệp Cao su Hóc Môn

Cùng tham gia đoàn công tác có các Phó Tổng Giám đốc Casumina Nguyễn Văn Hiền, Nguyễn Ánh, Nguyễn Văn Chung,và lãnh đạo các phòng Tài chính - Kế toán, Nghiên cứu Phát triển, Kỹ thuật Công nghệ, Vật tư, Quản lý Chất lượng, Xuất nhập khẩu, Bán hàng - Marketing, Tổ chức Hành chính.

Tổng Giám đốc Casumina Phùng Quang Trung trực tiếp thăm khu vực sản xuất, nắm tình hình hoạt động và điều kiện làm việc tại Xí nghiệp Cao su Hóc Môn

Trực tiếp nắm tình hình tại cơ sở

Trong chương trình làm việc, Tổng Giám đốc Phùng Quang Trung cùng đoàn công tác đã trực tiếp thăm khu vực sản xuất, tìm hiểu điều kiện làm việc và tình hình hoạt động thực tế tại Xí nghiệp Cao su Hóc Môn.

Tại buổi làm việc, ông Bùi Thọ Lưu Hiển, Giám đốc Xí nghiệp Cao su Hóc Môn báo cáo kết quả sản xuất của đơn vị, đồng thời trình bày một số đề xuất về đầu tư trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, ông Phùng Quang Trung nhấn mạnh yêu cầu cải thiện môi trường làm việc, chăm lo đời sống và tăng sự gắn kết với người lao động

Trao đổi với cán bộ, công nhân viên Xí nghiệp Cao su Hóc Môn , Tổng Giám đốc Phùng Quang Trung bày tỏ vui mừng trước những kết quả đơn vị đã đạt được trong bối cảnh còn nhiều khó khăn. Ông yêu cầu các phòng ban chuyên môn và Xí nghiệp tiếp tục thực hành tiết giảm, đồng thời quan tâm đến người lao động trong quá trình tổ chức sản xuất.

Cải thiện môi trường làm việc, chăm lo đời sống người lao động

Tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Phùng Quang Trung nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục cải thiện môi trường làm việc và nâng cao đời sống người lao động tại Xí nghiệp Cao su Hóc Môn. Trong đó, thu nhập cần được quan tâm để người lao động có điều kiện chăm lo, gánh vác gia đình, qua đó yên tâm và gắn bó lâu dài với nhà máy.

Cùng với chăm lo đời sống, tinh thần đoàn kết trong toàn Công ty cũng được đặt ra như một yêu cầu quan trọng. Sự đoàn kết phải được xây dựng thực chất, không chỉ dừng ở khẩu hiệu, tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

Lãnh đạo Casumina cùng cán bộ, công nhân viên Xí nghiệp Cao su Hóc Môn thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó trong toàn Công ty

Với gần 1.800 lao động, Casumina xác định giữ ổn định Công ty, bảo đảm sản xuất và chăm lo đời sống người lao động là những nội dung trọng tâm trong quá trình điều hành. Bên cạnh đó là các mục tiêu về cải tiến công nghệ, chuyển đổi số và xây dựng văn hóa riêng của Casumina.

Tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc cũng gửi lời trân trọng tới những người lao động đã gắn bó lâu dài với Công ty và tri ân các thế hệ lãnh đạo đi trước đã đóng góp vào quá trình xây dựng, phát triển thương hiệu Casumina.