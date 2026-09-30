Tổng Giám đốc Casumina Phùng Quang Trung làm việc tại Xí nghiệp Cao su Bình Lợi

Tổng Giám đốc Phùng Quang Trung cùng lãnh đạo Công ty thăm khu vực sản xuất tại Xí nghiệp Cao su Bình Lợi

Trong chương trình làm việc, ông Phùng Quang Trung cùng đoàn đã tham quan dây chuyền sản xuất của Xí nghiệp, trực tiếp nắm tình hình hoạt động tại các công đoạn và động viên công nhân đang làm việc trong xưởng.

Bên cạnh việc tìm hiểu tình hình sản xuất, Tổng Giám đốc dành thời gian gặp gỡ, lắng nghe những chia sẻ của người lao động, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến thu nhập và đời sống.

Ban lãnh đạo Công ty quan tâm đời sống tinh thần của người lao động

Ông Phùng Quang Trung khẳng định sẽ nỗ lực trong quá trình điều hành để từng bước nâng cao thu nhập cho cán bộ, công nhân viên; đồng thời nhấn mạnh đời sống người lao động ổn định là điều kiện quan trọng để doanh nghiệp phát triển bền vững.

Từ những trao đổi tại Xí nghiệp, vấn đề thu nhập và đời sống tiếp tục được đặt trong mối quan hệ với việc duy trì sản xuất và sự gắn bó của người lao động với doanh nghiệp. Tổng Giám đốc mong muốn tập thể cán bộ, công nhân viên tiếp tục đồng hành, chia sẻ và cùng Công ty vượt qua những khó khăn trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Trong bối cảnh thời gian còn lại của năm 2026 không còn nhiều, ông Phùng Quang Trung đề nghị Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên Xí nghiệp Cao su Bình Lợi tiếp tục giữ vững đà sản xuất, phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

Ông Phùng Quang Trung nhấn mạnh mục tiêu từng bước nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người lao động, tạo nền tảng cho doanh nghiệp phát triển bền vững

Chuyến làm việc tại Xí nghiệp Cao su Bình Lợi nối tiếp các buổi làm việc tại Xí nghiệp Cao su Hóc Môn và Xí nghiệp Lốp Radial trong tháng 9/2026. Qua các chuyến đi cơ sở, Tổng Giám đốc Phùng Quang Trung trực tiếp nắm tình hình sản xuất tại từng đơn vị, đồng thời trao đổi, lắng nghe những vấn đề liên quan đến điều kiện làm việc, thu nhập và đời sống người lao động. Các nội dung về duy trì sản xuất, chất lượng sản phẩm, chăm lo người lao động và tăng cường sự gắn kết trong Công ty cũng được đặt ra xuyên suốt quá trình làm việc tại các xí nghiệp.