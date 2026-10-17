Tổng Giám đốc Cao su Đà Nẵng bị khởi tố về tội tham ô tài sản

Theo văn bản ngày 16/10/2026 của DRC, doanh nghiệp này nhận được Quyết định số 521/QĐ-VKS-P3 ngày 14/10/2026 của Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng về việc phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Hoàng Khánh Nhựt.

Cụ thể, Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can của Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đối với ông Nhựt về tội "tham ô tài sản", theo khoản 2 điều 353 Bộ luật Hình sự.

Ông Lê Hoàng Khánh Nhựt. (Ảnh: DRC)

Theo quyết định phê chuẩn, trước đó, ngày 3/10/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “tham ô tài sản". Sau khi xem xét hồ sơ, Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng xác định việc khởi tố bị can đối với ông Nhựt có căn cứ và phê chuẩn theo quy định.

Cùng thời điểm công bố thông tin nói trên, DRC cũng nhận được văn bản của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) về việc điều chỉnh nhân sự đại diện vốn và tổ chức điều hành tại doanh nghiệp.

Hội đồng thành viên Vinachem đã quyết định chấm dứt việc cử ông Lê Hoàng Khánh Nhựt làm người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại DRC. Trước khi có quyết định này, ông Nhựt được giao đại diện phần vốn tương đương 10% vốn điều lệ của DRC.

Vinachem cũng quyết định điều chỉnh tăng tỷ lệ phần vốn được giao đại diện tại DRC đối với ông Nguyễn Xuân Bắc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, từ 10,51% lên 20,51% vốn điều lệ.

Vinachem yêu cầu các đại diện phần vốn của Tập đoàn phối hợp với Hội đồng quản trị DRC thực hiện thủ tục miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Lê Hoàng Khánh Nhựt theo Điều lệ doanh nghiệp và các quy định pháp luật liên quan.

Trong thời gian kiện toàn nhân sự, ông Văn Trung Tâm, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc DRC được giao phụ trách Ban điều hành, thực hiện chức trách và nhiệm vụ của Tổng Giám đốc cho đến khi doanh nghiệp bổ nhiệm nhân sự mới hoặc có quyết định thay thế.

Đối với vị trí Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nhựt, Vinachem yêu cầu tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 và thực hiện việc biểu quyết miễn nhiệm theo quy định.

Vinachem cũng yêu cầu người đại diện vốn phối hợp với Hội đồng quản trị DRC khẩn trương triển khai thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đồng thời thực hiện công bố thông tin đến cổ đông và cơ quan quản lý có liên quan.