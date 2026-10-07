Tổng giám đốc bị bán giải chấp, dàn lãnh đạo Hodeco (HDC) lập tức đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu

Đăng ký mua lượng lớn cổ phiếu sau sự cố giải chấp

Theo thông tin giao dịch, ông Đoàn Hữu Thuận là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa Vũng Tàu (mã chứng khoán: HDC) đã đăng ký mua 500.000 cổ phiếu. Giao dịch này sẽ nâng tỷ lệ sở hữu của ông từ gần 9% lên 9,21% vốn điều lệ. Cùng thời gian, hai người con trai của ông Thuận cũng đăng ký mua vào. Cụ thể, ông Đoàn Hữu Hà An đăng ký mua 300.000 cổ phiếu để nâng sở hữu lên 1,1%, và ông Đoàn Hữu Hà Vinh là Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng giám đốc đăng ký mua 200.000 cổ phiếu để nâng mức nắm giữ lên 1,98%.

Đáng chú ý, ông Lê Viết Liên là Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc cũng đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu để nâng tỷ lệ sở hữu từ 3,49% lên 3,93% vốn điều lệ. Toàn bộ các giao dịch trên dự kiến thực hiện từ ngày 9 tháng 10 đến ngày 7 tháng 11. Tổng khối lượng cổ phiếu HDC được nhóm lãnh đạo và người nhà đăng ký mua đạt 2 triệu đơn vị.

Sự kiện đăng ký mua lượng lớn cổ phiếu xuất hiện ngay sau khi ông Lê Viết Liên vừa phải bán ra 700.000 cổ phiếu HDC để hạ tỷ lệ sở hữu. Trong số này, có 200.000 cổ phiếu bị công ty chứng khoán bán giải chấp vào ngày 29 tháng 9 và 500.000 cổ phiếu bán ra theo phương thức đăng ký vào ngày 2 tháng 10. Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HDC đang chịu áp lực điều chỉnh mạnh và giao dịch dưới đường MA 200. Tính từ giữa tháng 10 năm 2025 đến đầu tháng 10 năm 2026, thị giá mã này đã bốc hơi 69%, rơi từ mức 32.610 đồng xuống còn 10.100 đồng một cổ phiếu.

Lợi nhuận tăng trưởng mạnh nhưng còn cách xa kế hoạch năm

Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính bán niên năm 2026 của Hodeco ghi nhận sự tăng trưởng tích cực ở các chỉ tiêu cốt lõi. Doanh nghiệp đạt doanh thu 343,13 tỷ đồng, tăng 91,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế tương ứng đạt 101,82 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 41,9% so với thành tích nửa đầu năm 2025. Sự tăng trưởng này có đóng góp lớn từ việc biên lợi nhuận gộp được cải thiện mạnh mẽ, tiến từ mức 26,3% lên 44,1%.

Dù các chỉ tiêu tài chính bán niên đều tăng trưởng ở mức hai chữ số, Hodeco vẫn phải đối mặt với áp lực lớn để hoàn thành mục tiêu kinh doanh đã cam kết với cổ đông. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, công ty đã thông qua kế hoạch doanh thu cả năm 2026 ở mức 1.959 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 493 tỷ đồng.

So chiếu với các chỉ tiêu này, khoản lãi ròng 101,82 tỷ đồng đạt được trong 6 tháng đầu năm mới chỉ giúp doanh nghiệp hoàn thành 20,7% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Quỹ thời gian còn lại của năm tài chính đòi hỏi Hodeco phải tạo ra sức bật lớn về mặt doanh thu và dòng tiền để tiệm cận các con số mục tiêu đã đề ra.