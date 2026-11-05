Tổng Giám đốc An Phát Holdings bán sạch 1,125 triệu cổ phiếu

Công ty CP Tập đoàn An Phát Holdings (HOSE: APH) vừa công bố báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ liên quan đến ông Phạm Đỗ Huy Cường, Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng Giám đốc doanh nghiệp.

Theo báo cáo công bố ngày 3/11/2026, ông Cường đã hoàn tất bán 1,125 triệu cổ phiếu APH trong phiên giao dịch ngày 2/11/2026 thông qua phương thức thỏa thuận. Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng tương ứng toàn bộ lượng cổ phiếu ông Cường đăng ký bán trước đó.

Trước giao dịch, ông Cường nắm giữ 1,125 triệu cổ phiếu APH, tương đương 0,46% vốn điều lệ của An Phát Holdings. Sau khi hoàn tất giao dịch, số cổ phiếu APH thuộc sở hữu cá nhân của vị lãnh đạo này giảm về 0 đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu 0%.

Như vậy, ông Phạm Đỗ Huy Cường đã thoái toàn bộ phần vốn sở hữu trực tiếp tại An Phát Holdings, trong khi vẫn đang đảm nhiệm hai vị trí lãnh đạo cấp cao là Thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc.

Tổng giám đốc An Phát Holdings. Ảnh: APH.

Theo báo cáo, tổng giá trị số cổ phiếu đã chuyển nhượng tính theo mệnh giá đạt 11,25 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây chỉ là giá trị được xác định trên cơ sở mệnh giá cổ phiếu, không phải số tiền thực tế thu được từ giao dịch. Báo cáo không công bố giá chuyển nhượng cũng như danh tính bên nhận chuyển nhượng. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và hoàn tất trong một ngày.

Ông Phạm Đỗ Huy Cường sinh năm 1983, có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Năm 2018, ông trở thành Giám đốc Tài chính tại APH. Từ tháng 1/2023 đến nay ông là Tổng giám đốc An Phát Holdings.

Trước đó, ông cũng là người ký phê duyệt báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 của doanh nghiệp vào ngày 30/10/2026, chỉ ít ngày trước khi thực hiện giao dịch bán cổ phiếu.

An Phát Holdings vừa qua công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026 với lợi nhuận sau thuế đạt 136,6 tỷ đồng, tăng gần 20 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025.

Trong kỳ, doanh thu thuần tăng 19% ở mức 2.826 tỷ đồng. Nhờ giá vốn tăng ít hơn nên lợi nhuận gộp tăng 40% đạt mức 492 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính đi ngang ở mức hơn 22 tỷ đồng trong khi các loại chi phí trong kỳ đều tăng. Trong đó, chi phí tài chính tăng 132% lên mức 65 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 33% lên 153 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 17% lên 117 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng đã qua, An Phát Holdings ghi nhận doanh thu thuần 7.508 tỷ đồng, giảm 12%. Trong khi tiết giảm các loại chi phí thì APH lại hưởng lợi nhờ phần lãi từ công ty liên kết tăng từ 38 tỷ đồng lên 134 tỷ đồng. Qua đó, lợi nhuận sau thuế trong 9 tháng năm 2026 tăng 42% so với cùng kỳ năm trước lên mức 483 tỷ đồng.