Tổng giám đốc An Phát Holdings (APH) đăng ký thoái toàn bộ vốn

Kế hoạch bán toàn bộ cổ phiếu của vị Tổng giám đốc

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM vừa công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ tại Công ty cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (mã chứng khoán: APH). Cụ thể, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Phạm Đỗ Huy Cường đã đăng ký bán ra toàn bộ 1,125 triệu cổ phiếu đang nắm giữ, tương đương tỷ lệ 0,46% vốn điều lệ.

Thời gian giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 19 tháng 10 đến ngày 17 tháng 11 năm 2026. Mục đích thực hiện giao dịch được lãnh đạo này báo cáo là phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân. Nếu các giao dịch diễn ra thành công, vị Tổng giám đốc này sẽ hạ tỷ lệ sở hữu về mức 0%, qua đó không còn là cổ đông tại doanh nghiệp mình đang trực tiếp điều hành.

Theo hồ sơ năng lực, ông Phạm Đỗ Huy Cường sinh năm 1983 và sở hữu bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Ông gia nhập ban điều hành công ty với vai trò Giám đốc Tài chính vào năm 2018. Bắt đầu từ tháng 1 năm 2023 đến nay, ông chính thức đảm nhiệm chiếc ghế Tổng giám đốc tại Tập đoàn An Phát Holdings.

Lợi nhuận bán niên tăng mạnh và biến động mạng lưới văn phòng

Thông tin lãnh đạo cấp cao bán cổ phiếu xuất hiện sau khi mã chứng khoán này đón nhận tin vui từ cơ quan quản lý. Từ ngày 11 tháng 9 năm 2026, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM đã ra quyết định đưa cổ phiếu của doanh nghiệp ra khỏi diện cảnh báo. Quyết định được đưa ra do tổ chức niêm yết đã khắc phục hoàn toàn được các nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị cảnh báo trước đó.

Về hoạt động mạng lưới, Sở Tài chính TPHCM cũng vừa có thông báo vào ngày 21 tháng 9 năm 2026 về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện phía Nam của Tập đoàn An Phát Holdings. Văn phòng này có địa chỉ đặt tại Tầng 10, tòa nhà Cienco 4 Tower, số 180 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3 cũ, TPHCM.

Xét về hiệu quả kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2026 cho thấy doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 346,8 tỷ đồng. Con số này cao hơn 124,7 tỷ đồng so với mức 222,1 tỷ đồng đạt được của cùng kỳ năm 2025. Ban lãnh đạo công ty cho biết yếu tố chủ yếu tạo nên sự tăng trưởng này xuất phát từ hiệu quả kinh doanh tích cực của công ty liên kết hoạt động trong lĩnh vực thương mại hạt nhựa. Yếu tố này làm gia tăng mạnh phần lãi từ các công ty liên doanh, liên kết được hạch toán vào báo cáo tài chính hợp nhất trong sáu tháng đầu năm.