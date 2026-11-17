Ông Nguyễn Quang Đạt, Tổng Giám đốc, Công ty CP Chứng khoán An Bình (ABS).

Trải qua 03 thập kỷ hình thành và phát triển, thị trường chứng khoán đã góp phần huy động được hàng triệu tỷ đồng cho đầu tư phát triển, khẳng định vai trò là huyết mạch của nền kinh tế hiện đại và được đánh giá là một trong các trụ cột quan trọng của hệ thống tài chính quốc gia, bên cạnh hệ thống ngân hàng và bảo hiểm, giúp Việt Nam xuất hiện những doanh nghiệp có vốn hóa tỷ USD, xây dựng được hệ sinh thái các tập đoàn lớn, qua đó đóng góp được nhiều hơn cho kinh tế đất nước.

Trong Talk show Phố Tài Chính mới đây, ông Nguyễn Quang Đạt, Tổng Giám đốc, Công ty CP Chứng khoán An Bình (ABS) nhấn mạnh, sau 30 năm, thị trường chứng khoán đã cơ bản hoàn thành sứ mệnh ban đầu là kênh huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế.

Năm 2000, thị trường khởi đầu chỉ với hai cổ phiếu và khoảng 3.000 tài khoản. Đến cuối tháng 9 năm nay, thị trường có hơn 1.500 doanh nghiệp niêm yết trên ba sàn giao dịch, với hơn 14 triệu tài khoản nhà đầu tư, vốn hóa cổ phiếu đạt khoảng 10,3 triệu tỷ đồng, tương đương hơn 80% GDP. Từ những ngành truyền thống như ngân hàng, bất động sản, thép, năng lượng, bán lẻ, thị trường hiện nay đã có thêm các ngành: công nghệ, viễn thông, hàng không, du lịch, chứng khoán và nông nghiệp, tức là gần như đầy đủ các ngành then chốt của nền kinh tế.

Về lượng vốn, chỉ riêng 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp đã huy động gần 565.000 tỷ đồng qua thị trường, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ. Nếu cộng dồn cả ba thập kỷ, tôi tin con số này ở mức hàng triệu tỷ đồng. Điều tôi đánh giá cao hơn cả là chất lượng của dòng vốn đang dịch chuyển: kênh phát hành cổ phiếu tăng gần 69%, nhanh hơn hẳn các kênh còn lại. Đó là nguồn tài trợ vốn chủ sở hữu, đúng nghĩa trung và dài hạn.

Tuy vậy, trong cơ cấu huy động hiện nay, trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, trong khi cổ phiếu mới khoảng một phần tư. Giai đoạn 2026 - 2030, nền kinh tế cần huy động khoảng 5,4 triệu tỷ đồng qua thị trường chứng khoán, gấp hơn hai lần giai đoạn 2020 - 2025. Vì vậy, mục tiêu đã đạt được ở mức cơ bản, nhưng để thị trường thực sự giữ vai trò chủ lực, cần nâng dần tỷ trọng vốn cổ phần và trái phiếu minh bạch. Việc FTSE Russell nâng hạng thị trường Việt Nam lên nhóm mới nổi thứ cấp, có hiệu lực từ ngày 21/9/2026, sẽ là cơ hội để làm điều đó.

Theo thống kê cuối tháng 8/2026, thị trường có 63 doanh nghiệp vốn hóa từ 1 tỷ USD trở lên, với tổng vốn hóa hơn 8,5 triệu tỷ đồng, khoảng 327 tỷ USD. Nhóm này không còn chỉ là ngân hàng và bất động sản như trước, mà đã mở rộng sang công nghệ viễn thông, hạ tầng hàng không, vật liệu, du lịch nghỉ dưỡng, bán lẻ và đặc biệt là các công ty chứng khoán. Riêng trong khoảng một năm qua đã có thêm 6 cái tên gia nhập câu lạc bộ tỷ USD.

Còn nhóm trên 10 tỷ USD hiện chỉ khoảng vài doanh nghiệp, và con số này biến động theo chu kỳ thị trường.

Tuy nhiên, 63 doanh nghiệp tỷ USD vẫn là khiêm tốn so với quy mô nền kinh tế đang đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Để có nhiều doanh nghiệp tỷ USD hơn, cần tăng nguồn hàng chất lượng bằng cách khuyến khích tập đoàn tư nhân lớn, doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa niêm yết.

Thứ hai, nâng chuẩn quản trị, minh bạch theo thông lệ quốc tế để thu hút dòng vốn ngoại và các quỹ thụ động sau nâng hạng. Thứ ba, doanh nghiệp cần dùng vốn thị trường cho đầu tư dài hạn, đổi mới công nghệ, thay vì chỉ mở rộng quy mô.

Sàn UPCoM hiện có khoảng 839 doanh nghiệp đăng ký giao dịch, vốn hóa hơn 1,3 triệu tỷ đồng, phần lớn là doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ ở các lĩnh vực sản xuất, chế biến, xây dựng, thương mại và dịch vụ. Đây là bậc thang đầu tiên giúp doanh nghiệp làm quen với chuẩn mực công bố thông tin, rồi từng bước lên HNX hoặc HOSE.

Nửa đầu năm 2026 đã có hơn 10 doanh nghiệp hoàn tất hoặc đang chuyển từ UPCoM lên HOSE. Đó là minh chứng cho việc thị trường đang tạo ra những tập đoàn tương lai. Về hiệu quả kinh doanh, kết quả quý 2/2026 của khoảng 500 doanh nghiệp đã công bố cho thấy lợi nhuận sau thuế tăng khoảng 19,7%.

Con số này chưa phải riêng nhóm nhỏ và vừa, nhưng cho thấy nhiều doanh nghiệp làm ăn tốt có thể đạt mức tăng trưởng lợi nhuận hai con số. Chất lượng giữa các doanh nghiệp rất phân hóa, nên nhà đầu tư cần chọn lọc.

Trong giai đoạn mới, ông Đạt đề xuất bốn nhóm giải pháp. Một là chuẩn hóa chất lượng thông tin và báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa, vì đây là điều kiện đầu tiên để được nhà đầu tư tin tưởng. Hai là phát triển đa dạng kênh vốn: quỹ đầu tư tư nhân, quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đóng và trái phiếu doanh nghiệp theo khuôn khổ mới của Nghị định 200/2026, với yêu cầu minh bạch cao hơn. Ba là có cơ chế ưu đãi và hỗ trợ chi phí tư vấn, kiểm toán, niêm yết cho doanh nghiệp mới.

Bốn là vai trò của các công ty chứng khoán, cần chủ động làm bước ươm tạo, tư vấn cơ cấu vốn, chuẩn bị hồ sơ, kết nối quỹ đầu tư, để doanh nghiệp tập trung vào sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp nào được chuẩn bị bài bản từ sớm sẽ tăng trưởng ổn định và bền vững hơn.

Đồng thời, với cơ quan quản lý, ưu tiên hàng đầu là giữ vững thành quả nâng hạng và hướng tới tiêu chuẩn thị trường mới nổi của MSCI, mục tiêu Chính phủ đặt ra đến năm 2030. Muốn vậy cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng giao dịch, cơ chế thanh toán bù trừ, mở rộng khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài, và công bố thông tin bằng tiếng Anh.

Song song, cần phát triển các sản phẩm mới như phái sinh, ETF, quỹ trái phiếu, đồng thời siết chặt giám sát thao túng giá và giao dịch nội gián, vì niềm tin là tài sản quý nhất của thị trường. Mục tiêu vốn hóa 120% GDP vào năm 2030 chỉ khả thi nếu có thêm nhiều doanh nghiệp lớn niêm yết và nhiều nhà đầu tư tổ chức tham gia.