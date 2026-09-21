Tổng giá trị giao dịch LazMall tăng hơn 10 lần trong đợt siêu Sale 9-9

Theo công bố, giá trị đơn hàng trung bình (AOV) trên toàn nền tảng ghi nhận mức tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, tổng giá trị giao dịch (GMV) của hệ thống gian hàng chính hãng LazMall tăng hơn 10 lần so với ngày thường.

Thống kê dữ liệu mua sắm phản ánh xu hướng gia tăng các đơn hàng có giá trị lớn. Trên phạm vi Đông Nam Á, nhóm đơn hàng từ 100 USD trở lên (tương đương khoảng 2,6 triệu đồng) đóng góp gần 60% tổng GMV của toàn chiến dịch. Tại thị trường Việt Nam, các đơn hàng từ 100 USD trở lên chiếm 42% tổng giá trị giao dịch.

Sức hút của kênh mua sắm chính hãng LazMall tiếp tục thể hiện qua việc 3 trong mỗi 4 đơn hàng phát sinh trên nền tảng đến từ kênh này. Số lượng đơn hàng trên LazMall tăng gấp 5 lần (402%), thúc đẩy GMV LazMall tại Việt Nam đạt mức tăng 917% (hơn 10 lần) so với ngày thường. Bên cạnh đó, so với chiến dịch 6.6 cùng năm 2026, số lượng thương hiệu đạt mốc doanh thu tối thiểu 1 triệu USD trong đợt này tăng 8%.

Ở nhóm hàng quốc tế, các sản phẩm chính hãng từ TMALL và Gmarket phân phối trên LazMall ghi nhận mức tăng trưởng cao tại Việt Nam. Nhóm mặt hàng này đi kèm chính sách vận chuyển và đổi trả trong vòng 30 ngày. Trong chiến dịch 9.9, nhóm sản phẩm từ TMALL và Gmarket đạt mức tăng GMV 872% (gần 10 lần) và số lượng đơn hàng tăng 434% (hơn 5 lần) so với ngày thường.

Song song đó, chương trình Đối tác Tiếp thị Liên kết (Affiliate) đóng vai trò đáng kể trong việc kết nối sản phẩm tới người tiêu dùng. Tại Đông Nam Á, doanh thu từ affiliate đóng góp gần 30% tổng GMV chiến dịch. Riêng tại thị trường Việt Nam, kênh tiếp thị liên kết đóng góp 45% tổng GMV, tương đương gần 1 trong mỗi 2 USD doanh thu giao dịch đến từ kênh của các nhà sáng tạo nội dung.

Kết quả từ sự kiện Siêu Sale Thương Hiệu 9-9 phản ánh sự thay đổi về quy mô giao dịch, mức độ ưu tiên gian hàng chính hãng và hiệu quả từ việc kết nối nhà sáng tạo cùng nguồn hàng quốc tế trên nền tảng thương mại điện tử.