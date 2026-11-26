Từ vở tuồng Tam nữ đồ vương (tác giả khuyết danh) sau được Đào Tấn nhuận sắc thành vở tuồng Khuê các anh hùng. Đến năm 1958, hai soạn giả Tống Phước Phổ và Hoàng Châu Ký chỉnh lý lại thành vở tuồng Ngọn lửa Hồng Sơn.

Tác phẩm xoay quanh nghịch cảnh cha trung, con nịnh giữa lão tướng Tạ Ngọc Lân và con trai Tạ Kim Hùng, đặt nhân vật trước lựa chọn nghiệt ngã giữa tình thân và trách nhiệm với đất nước.

Nghệ sĩ Đoàn tuồng Đào Tấn (thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai) biểu diễn vở tuồng Ngọn lửa Hồng Sơn tối 25-11. Ảnh: Ngọc Nhuận

Trong biến loạn triều đình, Tạ Kim Hùng câu kết với gian thần làm phản, âm mưu lật đổ nữ chúa. Trước tình thế ấy, Tạ Ngọc Lân cùng con gái Tạ Phương Cơ và những người trung nghĩa tìm cách giải cứu nữ chúa, khôi phục giang sơn.

Cao trào vở diễn là cuộc đối đầu giữa người cha và con trai phản nghịch. Đặt đại nghĩa lên trên tình riêng, Tạ Ngọc Lân đốt doanh trại và trừ khử đứa con trai phản nghịch, giúp nữ chúa khôi phục giang sơn, để rồi hai cha con cùng ngã xuống trong ngọn lửa hồng dưới núi Hồng Sơn, tạo nên kết thúc bi tráng, lay động lòng người.

Ảnh: Ngọc Nhuận

Vở diễn có sự tham gia của các nghệ sĩ: NSƯT Ngọc Nhân trong vai Tạ Ngọc Lân; nghệ sĩ Thái Anh vai Tạ Kim Hùng; NSƯT Thanh Bình vai Tạ Phương Cơ; nghệ sĩ Thái Phiên vai Triệu Tư Cung; NSƯT Đức Thành vai Lý Khắc Minh; NSƯT Thu Thẳm vai Nữ Chúa, cùng các nghệ sĩ trong những vai diễn khác và dàn nhạc Đoàn tuồng Đào Tấn (thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai).

Ê kíp phục hồi vở diễn do các NSND: Minh Ngọc, Hòa Bình, Phương Thảo, Xuân Hợi và NSƯT Đình Trương đảm nhiệm; họa sĩ Nguyễn Vũ Long thiết kế mỹ thuật.

NSƯT Ngọc Nhân trong vai lão tướng Tạ Ngọc Lân và NSƯT Thanh Bình trong vai Tạ Phương Cơ vở tuồng Ngọn lửa Hồng Sơn. Ảnh: Ngọc Nhuận

Theo ông Nguyễn Trọng Quỳnh - Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai, cùng với vở tuồng Sơn hậu (Đào Tấn nhuận sắc), vở tuồng Ngọn lửa Hồng Sơn là một trong hai vở diễn kinh điển dùng làm giáo trình đào tạo diễn viên sân khấu hát bội của các đơn vị nghệ thuật và các cơ sở đào tạo từ trước đến nay.