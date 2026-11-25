Các đại biểu tham gia tổng duyệt.

Theo tình huống giả định, tại giảng đường A1, Trường Đại học Tân Trào của nhà trường xảy ra cháy, có nguy cơ cháy lan, đe dọa tính mạng con người và tài sản. Ngay khi phát hiện sự cố, các lực lượng tại chỗ nhanh chóng triển khai phương án chữa cháy, tổ chức sơ tán, cứu người và phối hợp với các lực lượng chuyên nghiệp xử lý tình huống.

Cuộc diễn tập được triển khai qua 4 giai đoạn, huy động 525 người tham gia cùng nhiều phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng của lực lượng vũ trang và các đơn vị liên quan.

Thông qua tổng duyệt nhằm kiểm tra tính khả thi của phương án, đánh giá năng lực chỉ huy, điều hành và khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong xử lý tình huống cháy, nổ. Qua đó, kịp thời phát hiện những điểm chưa phù hợp để bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện phương án, bảo đảm cuộc diễn tập chính thức diễn ra sát thực tế, an toàn và đạt mục tiêu đề ra.

Tình huống diễn tập tại hiện trường.

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 22 vụ cháy, gây thiệt hại ước tính 1,6 tỷ đồng. Trước diễn biến phức tạp của nguy cơ cháy, nổ, việc chủ động xây dựng phương án, nâng cao khả năng ứng phó và tổ chức phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng có ý nghĩa quan trọng, góp phần xử lý kịp thời các sự cố ngay từ cơ sở, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.