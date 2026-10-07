Tổng duyệt phương án chữa cháy, cứu nạn quy mô lớn

Đại tá Nguyễn Văn Tăng nhận báo cáo về tình hình diễn biến giả định.

Đây là bước rà soát quan trọng cuối cùng nhằm kiểm tra, đánh giá khả năng chỉ huy, điều hành, phối hợp và xử lý tình huống của các lực lượng trước khi thực tập chính thức. Phương án được xây dựng với nhiều tình huống giả định cháy, nổ, tai nạn và rò rỉ hóa chất xảy ra đồng thời, liên hoàn tại nhiều địa điểm. Theo đó, tại Khách sạn Wyndham Soleil xảy ra tình huống cháy, nổ khu vực bếp. Trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp xảy ra các vụ tai nạn giao thông có người mắc kẹt, liên quan đến phương tiện vận chuyển hóa chất. Trong khi đó, tại Nhà van T Petrolimex giả định xảy ra sự cố rò rỉ xăng dầu dẫn đến cháy, nổ.

Đối với tình huống cứu nạn tại công trình cao tầng, lực lượng chức năng triển khai đồng bộ nhiều phương tiện, kỹ thuật để tiếp cận và đưa người bị mắc kẹt từ trên cao xuống khu vực an toàn. Cầu dây văng, xe thang, hệ thống ròng rọc cùng các thiết bị cứu nạn chuyên dụng được vận hành phù hợp với từng vị trí, điều kiện thực tế.

Qua các lần sơ duyệt trước, các đơn vị tham gia tổng duyệt phương án chữa cháy đã cơ bản khắc phục những tồn tại được chỉ ra trước đó, từng bước hoàn thiện phương án và nâng cao khả năng phối hợp. Cục Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp tục chỉ ra một số điểm cần điều chỉnh trong tổ chức, bố trí lực lượng và phương thức phối hợp tác chiến.

Quang cảnh hiện trường buổi tổng duyệt.

Lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng đánh giá cao tinh thần tập luyện nghiêm túc, sự phối hợp ngày càng nhịp nhàng giữa các lực lượng, đồng thời nhấn mạnh việc tổng duyệt không chỉ nhằm hoàn thiện phương án thực tập mà còn giúp các đơn vị trao đổi, học hỏi, kiểm nghiệm năng lực thực tiễn, nâng cao khả năng ứng phó với các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố lớn, phức tạp.

Ngày thực tập chính thức vào sáng 7-10 được tường thuật trực tiếp trên kênh Báo và Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng (DNRT), đồng thời tiếp sóng trên kênh Truyền hình Công an nhân dân (ANTV).