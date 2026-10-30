Tổng duyệt phương án chữa cháy, cứu nạn cấp Bộ Công an tại Công ty Hóa dầu Long Sơn

Với 33 bồn chứa thuộc 4 loại (mái nổi, mái vòm, hình cầu, vách đôi), tổng sức chứa khoảng 350.000 tấn, cùng bồn naphtha lớn nhất dung tích 100.000 m³, đường kính 74 m, nơi đây tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao. Hơn 1.000 người làm việc thường xuyên, trong đó có 242 thành viên đội PCCC cơ sở và 48 thành viên đội chuyên ngành, được trang bị 3 xe chữa cháy, 1 xe thang, 1 xe chở bọt, 1 xe cấp cứu và 1 tàu chữa cháy thuê theo hợp đồng.

Tình huống giả định: "Giông sét đánh trực tiếp vào cụm van xả áp bồn TK-7400B chứa Butene-1, gây cháy và nổ mạnh. Bồn bị phá hủy, 5 công nhân mắc kẹt dưới đống đổ nát. Sóng xung kích làm hư hỏng các bồn xăng TK-7500A, B, C khiến xăng tràn, bắt lửa. Cùng lúc, tại cầu cảng Hydrocarbon cách bờ 2,5 km, van tự động gặp sự cố, 5.000 lít Naphtha tràn trên boong tàu, sau đó bắt cháy do tia lửa. 36 thủy thủ gặp nạn. Tại nhà máy phụ trợ, xe bồn chở axit HCl va chạm với ô tô, rò rỉ 80 lít, 4 người bất tỉnh trong xe”.

Ngay lập tức, hệ thống cảnh báo cháy sớm Gsafe kết nối với Trung tâm Thông tin chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TPHCM được kích hoạt. Tổ thông tin 2 người báo động, hướng dẫn sơ tán. Đội trưởng PCCC chuyên ngành chỉ huy ứng cứu cấp độ 3 cấp cao nhất. Các tổ kỹ thuật, an ninh, y tế, hậu cần triển khai theo phân công. 3 xe chữa cháy, 1 xe thang và 2 lăng phun lưu lượng lớn phun nước làm mát các bồn lân cận, tiếp cận 3 người bị nạn trên nóc bồn TK-7150A và xác định vị trí 5 người mắc kẹt. Tại cầu cảng, ca nô phối hợp Biên phòng tìm kiếm người trên biển. Tổ môi trường 20 người ngăn chặn axit HCl phát tán.

Các bồn chứa ở Long Sơn

Tổng duyệt phương án chữa cháy, cứu nạn tại Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn

Nhận định tình huống đặc biệt nghiêm trọng, Công an TPHCM báo cáo Cục Cảnh sát PCCC&CNCH. Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng, chỉ đạo Đại tá Hoàng Ngọc Huynh, Phó Cục trưởng đến hiện trường; đồng thời báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, đề xuất huy động Công an Đồng Nai, Tây Ninh chi viện. Các lực lượng phối hợp phun nước làm mát bồn TK-7500C, TK-7500A, bảo vệ đường ống công nghệ. Đại tá Huynh cùng lãnh đạo Cục có mặt, kiểm tra công tác chuẩn bị tổng tấn công. Khi điều kiện an toàn được bảo đảm, lệnh tổng tấn công được phát ra. Các đội hình phun bọt đồng loạt dập lửa tại khu bồn chứa. Tàu, ca nô phun bọt dập lửa trên tàu, làm mát thân tàu. Lực lượng ứng phó hóa chất kiểm soát rò rỉ axit, cứu người, quan trắc môi trường. Các đám cháy từng bước được khống chế, tiến tới dập tắt hoàn toàn.

Buổi tổng duyệt tạo ấn tượng với sự chuyên nghiệp, phối hợp nhịp nhàng giữa hàng nghìn người và hàng trăm phương tiện hiện đại: xe chữa cháy, xe thang, robot chữa cháy, tàu, ca nô, flycam trinh sát, thiết bị tìm kiếm người trong công trình sập đổ.

Buổi tổng duyệt phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp Bộ Công an tại Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn làm bước chuẩn bị quan trọng trước buổi diễn tập chính thức vào ngày 31/10/2026

Một số hình ảnh từ buổi tổng duyệt: