Tổng duyệt nội dung tham gia chương trình Sắc màu sao vuông

Các đại biểu dự buổi tổng duyệt.

Để tham gia chương trình “Sắc màu sao vuông” trong lực lượng vũ trang Quân khu 2 năm 2026, thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp xây dựng kịch bản, lựa chọn cán bộ, chiến sĩ dân quân trên địa bàn tham gia luyện tập chặt chẽ các nội dung chương trình đề ra. Tại các nội dung thi: Chào hỏi, Sao vuông thông thái, Sao vuông khỏe và Sao vuông tài năng, đội thi của tỉnh Tuyên Quang đã lồng ghép lịch sử, văn hóa và truyền thống của quê hương cách mạng vào bài thi.

Nội dung thi trong chương trình Sắc màu sao vuông lực lượng vũ trang Quân khu tham gia tổng duyệt.

Tổng duyệt các nội dung tham dự “Sắc màu sao vuông”, các đại biểu đã đánh giá cao công tác chuẩn bị cả về nội dung, kịch bản, hình thức thể hiện và công tác luyện tập của các thành viên trong đội. Thay mặt Bộ CHQS tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đại tá Nguyễn Thành An, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đề nghị các cơ quan chức năng của Bộ CHQS tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp bổ sung thêm một số hình ảnh trình chiếu để làm nổi bật vai trò, trách nhiệm của lực lượng dân quân tự vệ của quê hương Tuyên Quang Anh hùng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các chiến sĩ dân quân thể hiện các nội dung cần nhanh, mạnh, khỏe, chính xác. Đồng thời, tiếp tục tổ chức luyện tập thuần thục các nội dung để tham gia chương trình đạt kết quả cao nhất.