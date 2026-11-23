Thành viên các CLB trên địa bàn tỉnh tham gia chương trình tổng duyệt màn đồng diễn múa chầu then quy mô lớn

Màn đồng diễn múa chầu then sẽ diễn ra vào sáng 24/11 tại Không gian văn hóa đường Hùng Vương với sự tham gia của 1.020 người là thành viên 40 câu lạc bộ (CLB) thuộc Hội Bảo tồn dân ca tỉnh, các CLB bảo tồn dân ca thuộc Trung tâm Văn hóa tỉnh và 50 học sinh các trường học trên địa bàn tỉnh.

Thành viên các CLB thực hiện động tác múa chầu then tại buổi tổng duyệt

Sự kết nối giữa những người gắn bó lâu năm với di sản và thế hệ trẻ không chỉ tạo nên sức lan tỏa cho hoạt động mà còn thể hiện sự tiếp nối trong hành trình gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa truyền thống. Qua từng điệu múa, tiếng đàn, lời then, vẻ đẹp văn hóa của đồng bào các dân tộc xứ Lạng được tái hiện, góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng.

Tổng duyệt màn đồng diễn múa chầu then quy mô lớn tại Không gian văn hóa đường Hùng Vương

Tại buổi tổng duyệt, lực lượng tham gia đã tập trung rà soát đội hình, vị trí, động tác múa và sự phối hợp giữa các nhóm, bảo đảm tính đồng đều, thống nhất và nhịp nhàng trong toàn bộ chương trình. Qua đó, kịp thời điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp, hoàn thiện các khâu tổ chức, sẵn sàng cho màn đồng diễn chính thức.

Học sinh các trường học trên địa bàn tỉnh tham gia đồng diễn múa chầu then quy mô lớn tại buổi tổng duyệt

Đây là một trong những hoạt động điểm nhấn của Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Lạng Sơn năm 2026. Sự kiện nhằm tôn vinh, quảng bá giá trị di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc, đặc biệt là nghệ thuật hát then, đàn tính đặc sắc của đồng bào dân tộc Tày, Nùng xứ Lạng; đồng thời góp phần lan tỏa tình yêu, ý thức trách nhiệm trong gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.