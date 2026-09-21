Tổng duyệt Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5

Cùng tham dự có Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó tổng Tham mưu trưởng; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Công tác chuẩn bị cho lễ xuất quân vào sáng 22-9 đã hoàn tất mọi mặt, bao gồm: Lễ tân, nghi lễ, khánh tiết, kịch bản chương trình cũng như công tác bảo đảm an ninh, an toàn. Tại buổi tổng duyệt, đoàn công tác đã kiểm tra công tác chuẩn bị, khu vực đón tiếp các đại biểu, nơi diễn ra nghi lễ, bảo đảm các nội dung được thực hiện theo kế hoạch. Ban tổ chức đã chạy thử chương trình theo đúng kịch bản đã được chuẩn bị nhằm bảo đảm lễ xuất quân được tổ chức chu đáo, trang trọng và an toàn tuyệt đối.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng biểu dương Cục Gìn giữ hoà bình Việt Nam cùng các cơ quan, đơn vị liên quan đã tích cực tiến hành công tác chuẩn bị cho lễ xuất quân; đồng thời nhấn mạnh, ý nghĩa của việc Việt Nam tiếp tục cử các đơn vị tham gia hoạt động GGHB LHQ tại Nam Sudan và khu vực Abyei, khẳng định cam kết của Việt Nam tham gia ngày càng tích cực, chủ động và có trách nhiệm vào sứ mệnh chung.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng khẳng định: Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 và Đội Công binh số 5 lên đường tham gia hoạt động GGHB LHQ là sự kiện đối ngoại có ý nghĩa chính trị quan trọng của Quân đội nhân dân Việt Nam, góp phần thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình và hội nhập quốc tế của Đảng. Vì vậy, công tác tuyên truyền phải bảo đảm có sức lan tỏa mạnh mẽ, qua đó giới thiệu hình ảnh tốt đẹp của người lính mũ nồi xanh Việt Nam và Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng chủ trì tổng duyệt.

Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tại buổi tổng duyệt.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng chỉ đạo Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cùng các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị tốt nhất về con người và phương tiện, trang thiết bị theo tiêu chuẩn của Liên hợp quốc để thực hiện tốt nhiệm vụ tại địa bàn, cũng như bảo đảm cho hai đơn vị lên đường theo đúng kế hoạch; yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với Đại sứ quán và Tùy viên Quốc phòng Australia tại Hà Nội hỗ trợ vận chuyển Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 sang Phái bộ Nam Sudan và đón Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 về nước.

Quang cảnh buổi tổng duyệt.

Tổng duyệt một số hoạt động tại lễ xuất quân.

Các thành viên của hai đơn vị tham gia tổng duyệt.

Theo kế hoạch, máy bay vận tải quân sự C-17 của Không quân Hoàng gia Australia sẽ chở 63 thành viên của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8 sang Nam Sudan và đón các thành viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 về nước, chia làm 2 đợt.