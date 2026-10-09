Tổng duyệt Lễ phát động phong trào toàn dân tập luyện thể thao

Tham gia đoàn công tác có Thứ trưởng Bộ VHTT &DL Hoàng Đạo Cương, Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Bộ trưởng VHTT&DL Lâm Thị Phương Thanh trực tiếp kiểm tra, tổng duyệt công tác chuẩn bị cho Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao. Ảnh: Tam Ninh.

Tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và các địa điểm tổ chức hoạt động trong khuôn khổ chương trình, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cùng đoàn công tác kiểm tra các điều kiện tổ chức, từ sân khấu, trang trí khánh tiết, khu vực đón tiếp đại biểu đến vị trí bố trí các khối tham dự, đường chạy hưởng ứng và nơi thực hiện nghi thức ấn nút phát động. Các khu vực phục vụ hoạt động giao lưu, trải nghiệm thể thao cũng được rà soát kỹ lưỡng.

Bộ trưởng đồng thời kiểm tra kịch bản chi tiết, cách bố trí chỗ ngồi, đội hình tham dự và phương án tổ chức các khối chạy hưởng ứng, yêu cầu bảo đảm trật tự, khoa học, phù hợp với quy mô chương trình. Các khâu tổ chức cần được tính toán chặt chẽ, phối hợp nhịp nhàng, bảo đảm tiến độ và thời lượng theo kế hoạch.

Lãnh đạo VHTT&DL nghe báo cáo về kịch bản chương trình.

Lễ phát động Phong trào toàn dân tập luyện thể thao diễn ra trong hai ngày 10 và 11/10 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), với lời kêu gọi: “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”.

Chương trình do Bộ VHTT&DL chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức, hướng tới nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của thể dục thể thao đối với sức khỏe, thể lực và tầm vóc người Việt Nam.

Chương trình dự kiến có khoảng 12.000 tham gia.

Theo kế hoạch, lễ phát động chính thức bắt đầu lúc 6h30' ngày 10/10 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, được truyền hình trực tiếp trên các kênh VTV1, VTV6 và các nền tảng truyền thông của Cục Thể dục thể thao Việt Nam. Dự kiến, khoảng 12.000 người tham gia các hoạt động tại Hà Nội. Cùng thời điểm, 33 tỉnh, thành phố trên cả nước tổ chức các hoạt động hưởng ứng.

Ngay sau nghi thức đánh trống phát động, các đại biểu cùng đông đảo người dân sẽ tham gia chạy bộ đồng hành. Đoàn chạy xuất phát từ Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, đi quanh hồ Hoàn Kiếm và về đích trước trụ sở Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tại số 47 Hàng Dầu.

Buổi tổng duyệt thu hút sự chú ý của người dân và du khách

Lực lượng tham gia gồm cán bộ, chiến sĩ Quân đội, Công an, Đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, vận động viên, huấn luyện viên, người lao động, thành viên các câu lạc bộ thể thao và đông đảo người dân Thủ đô.

Với thông điệp “Một quốc gia vận động, một Việt Nam khỏe mạnh”, chương trình kỳ vọng khuyến khích người dân hình thành thói quen tập luyện thể thao thường xuyên, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng, xây dựng xã hội năng động và phát triển bền vững.