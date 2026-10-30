Tổng duyệt Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I, năm 2026

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo nhận xét các nội dung tại buổi tổng duyệt.

Theo kế hoạch, Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I, năm 2026 gồm các nội dung: Diễu hành biểu dương lực lượng; nghi lễ rước và thắp lửa truyền thống; chương trình đồng diễn nghệ thuật chào mừng với chủ đề “Tuổi trẻ Đất Tổ, khát vọng vươn cao".

Tổng duyệt chương trình đồng diễn nghệ thuật chào mừng Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I, năm 2026.

Lễ khai mạc có sự tham gia của trên 2.500 người đến từ Liên đoàn Võ thuật tỉnh Phú Thọ, giáo viên và học sinh các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, cùng các đơn vị tham gia Hội khỏe.

Sự kiện nhằm tạo không khí phấn khởi, khơi dậy phong trào luyện tập thể dục thể thao trong học sinh; thúc đẩy phong trào rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh, góp phần phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần cho thế hệ trẻ Đất Tổ. Đồng thời, tạo dấu ấn về tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng; cổ vũ các đoàn vận động viên thi đấu tự tin, an toàn, đúng Điều lệ và tinh thần thể thao học đường.

Các học sinh tham gia tổng duyệt chương trình đồng diễn tại lễ khai mạc.

Chương trình đồng diễn được dàn dựng công phu, đặc sắc, hứa hẹn tạo nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lễ khai mạc.

Tại buổi tổng duyệt, Ban tổ chức ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các đơn vị và đội ngũ diễn viên tham gia chương trình. Đồng thời, đề nghị các đơn vị thực hiện chương trình tiếp thu ý kiến đóng góp tại buổi tổng duyệt, tiếp tục hoàn thiện toàn bộ chương trình theo đúng kế hoạch, kịch bản.

Theo kế hoạch, Lễ khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Phú Thọ lần thứ I, năm 2026 diễn ra lúc 8 giờ, ngày 31/10/2026 tại Nhà Luyện tập và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh.