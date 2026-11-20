Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X tiếp nhận ngọn lửa truyền thống từ đoàn vận động viên tiêu biểu và thực hiện nghi thức thắp sáng đài đuốc Đại hội, tại chương trình tổng duyệt

Tối 19.11, tại TP.HCM, Ban tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 tổ chức tổng duyệt Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đại hội dự và chủ trì chương trình tổng duyệt.

Tại chương trình, Ban Tổ chức Đại hội đã duyệt các nội dung chính gồm: Nghi thức rước cờ Tổ quốc và cờ Đại hội, nghi thức chào cờ, nghi thức rước đuốc truyền thống, phần diễu hành thể thao của các đoàn tham dự Đại hội, chương trình nghệ thuật chào mừng…

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương nhận xét, đánh giá chương trình tổng duyệt

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường nhận xét, đánh giá chương trình tổng duyệt

Kết thúc tổng duyệt, Ban Tổ chức đã nhận xét, đánh giá ưu điểm, chỉ rõ những vấn đề cần khắc phục trong các khâu để lễ khai mạc chính thức diễn ra thành công tốt đẹp.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 được diễn ra từ ngày 14.11 – 12.12, với sự tham gia của 37 đoàn thể thao; tranh tài ở 48 môn thể thao với 973 nội dung thi đấu. Lễ khai mạc chính thức của Đại hội sẽ diễn ra tối 21.11, tại công viên Bờ sông Sài Gòn, phường An Khánh, TP.HCM.

Một số hình ảnh tại buổi tổng duyệt: