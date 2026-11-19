Dự và chủ trì tổng duyệt có các đồng chí: Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, Phó trưởng Ban tổ chức Đại hội.

Tại chương trình, Ban tổ chức Đại hội đã duyệt các phần nội dung chính gồm: Nghi thức rước cờ Tổ quốc và cờ Đại hội, nghi thức chào cờ, nghi thức rước đuốc truyền thống, phần diễu hành thể thao của các đoàn tham dự Đại hội, chương trình nghệ thuật chào mừng… Kết thúc tổng duyệt, Ban tổ chức đã nhận xét, đánh giá ưu điểm, chỉ rõ những vấn đề cần khắc phục trong các khâu để lễ khai mạc chính thức diễn ra thành công tốt đẹp.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 được diễn ra từ ngày 14-11 đến ngày 12-12, với sự tham gia của 36 đoàn thể thao, đại diện 34 tỉnh, thành phố và hai ngành Quân đội, công an; tranh tài ở 48 môn thể thao với 973 nội dung thi đấu. Đại hội là dịp đánh giá sự phát triển của phong trào thể dục thể thao và thể thao thành tích cao trên cả nước, là cơ hội phát hiện, tuyển chọn những tài năng xuất sắc, chuẩn bị lực lượng vận động viên hướng đến các đấu trường thể thao quốc tế trong thời gian tới.

Lễ khai mạc chính thức của Đại hội sẽ diễn ra tối 21-11.

Một số hình ảnh đặc sắc tại buổi tổng duyệt:

Nghi thức rước cờ Tổ quốc.

Nghi thức rước cờ Đại hội.

Nghi thức chào cờ.

Duyệt nghi thức châm đuốc Đại hội.

Duyệt nội dung tuyên thệ của lực lượng trọng tài.

Tổng duyệt phần diễu hành của các đoàn thể thao.

Phần diễu hành của đoàn Quân đội tại lễ khai mạc.

Lực lượng trọng tài tổng duyệt phần diễu hành.

Các đoàn thể thao tại buổi tổng duyệt.

Phần giới thiệu địa điểm khai mạc, bế mạc Đại hội.

Phần giới thiệu các môn thi đấu tại Đại hội.

Linh vật của Đại hội xuất hiện vui tươi trong phần nghệ thuật chào mừng.

Phần nghệ thuật chào mừng đặc sắc tại buổi tổng duyệt.

Buổi tổng duyệt là nội dung rất quan trọng để kịp thời rút kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt nhất lễ khai mạc chính thức vào tối 21-11.