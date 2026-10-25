Tổng duyệt Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Sơn La lần thứ X năm 2026.

Tại buổi tổng duyệt, các đại biểu đã theo dõi toàn bộ chương trình dự kiến tại lễ khai mạc chính thức. Trọng tâm là màn diễu hành, biểu dương lực lượng với sự tham gia của 43 khối, gồm các đoàn vận động viên đến từ các xã, phường, đại diện các ngành, lực lượng vũ trang và đơn vị trên địa bàn tỉnh. Điểm nhấn của chương trình là nghi lễ khai mạc trang trọng và các tiết mục đồng diễn võ thuật do võ sinh đến từ các câu lạc bộ trong tỉnh biểu diễn.

Khối rước ảnh Bác Hồ.

Đại hội TDTT tỉnh Sơn La lần thứ X tổ chức thi đấu 12 môn, gồm: kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, tung còn, pickleball, bóng bàn, cầu lông, bóng đá, đá cầu, Taekwondo, bóng chuyền và điền kinh. Trong đó, 8 môn đã hoàn thành trước lễ khai mạc; 4 môn còn lại là điền kinh, đá cầu, bóng chuyền và Taekwondo sẽ tiếp tục thi đấu sau lễ khai mạc.

Khối hồng kỳ.

Đại hội TDTT các cấp là ngày hội văn hóa, thể thao lớn của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, góp phần thúc đẩy phong trào TDTT quần chúng phát triển sâu rộng, bền vững. Đây cũng là dịp đánh giá kết quả phát triển phong trào TDTT giai đoạn 2022–2025, đồng thời tuyển chọn những vận động viên xuất sắc, đại diện tỉnh Sơn La tham gia Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Đội rước đuốc truyền thống.

Ngay sau khi kết thúc buổi tổng duyệt, Ban tổ chức đã họp rút kinh nghiệm, rà soát và thống nhất các khâu chuẩn bị cuối cùng nhằm bảo đảm lễ khai mạc chính thức diễn ra trang trọng, an toàn và ý nghĩa.

Các khối diễu hành tại chương trình tổng duyệt.

Theo kế hoạch, Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Sơn La lần thứ X năm 2026 sẽ chính thức diễn ra vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 27/10/2026 tại Sân vận động tỉnh, bản Thẳm, phường Chiềng Sinh.