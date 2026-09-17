Tổng duyệt Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Cà Mau lần thứ I

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội (bìa trái) và lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau dự tổng duyệt chương trình lễ khai mạc Đại hội.

Với chủ đề “Khoẻ để cống hiến - Đoàn kết để phát triển”, chương trình lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Cà Mau lần thứ I có thời lượng 90 phút, với các nghi thức trang trọng như diễu hành lực lượng, thể hiện sự phát triển của thể thao tỉnh Cà Mau và biểu diễn nghệ thuật - thể thao.

Tổng duyệt nghi thức rước kiệu chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và nghi thức diễu hành của khối hồng kỳ.

Nội dung tổng duyệt tập trung đánh giá toàn bộ các khâu chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị, văn nghệ khai từ, nghi thức rước đuốc, thắp lửa truyền thống, chào cờ, tuyên thệ của vận động viên, trọng tài và chương trình đồng diễn nghệ thuật.

Đặc biệt, nghi thức diễu hành được chuẩn bị công phu, thể hiện khí thế sôi nổi, ý chí và khát vọng của thể thao Cà Mau, với sự tham gia của các đoàn vận động viên đến từ lực lượng vũ trang, ngành giáo dục, các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh và 16 cụm địa phương.

Tổng duyệt tiết mục nghệ thuật khai mạc Đại hội.

Qua theo dõi tổng duyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Vũ Thăng đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của các thành viên Ban tổ chức trong phối hợp thực hiện chương trình; đồng thời lưu ý việc đảm bảo chất lượng âm thanh, chỉnh sửa hình ảnh minh hoạ phù hợp, các đội hình diễu hành phải thật sự nhuần nhuyễn, thể hiện tính trang nghiêm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Cà Mau lần thứ I là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao. Vì vậy, lễ khai mạc phải được tổ chức trang trọng, chu đáo và thành công.

Tổng duyệt tiết mục trình diễn võ Vovinam và võ cổ truyền.

Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Cà Mau lần thứ I năm 2026 sẽ diễn ra vào sáng 20/9, với sự tham dự của các đoàn vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và người dân các xã, phường trong tỉnh.