Tổng duyệt lần thứ nhất Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo buổi tổng duyệt. Cùng tham dự có Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Bộ Quốc phòng đã tiến hành tổng duyệt các hoạt động trong khuôn khổ Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia năm 2026. Theo kế hoạch, diễn tập sẽ diễn ra trong tháng 10 này với sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và các đại biểu tham dự tổng duyệt các hoạt động trong khuôn khổ Diễn tập.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng biểu dương các cơ quan, đơn vị liên quan, nhất là lực lượng tham gia diễn tập đã có nhiều cố gắng trong công tác chuẩn bị. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh diễn tập là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thông qua diễn tập nhằm củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết, sự hợp tác toàn diện giữa quân đội và nhân dân ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia, góp phần giữ vững an ninh chính trị, xây dựng khu vực hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển; nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng hiệp đồng giữa lực lượng Quân đội ba nước trong hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa tại khu vực và trên thế giới trong tương lai.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và Thượng tướng Lê Quang Đạo trao quà động viên lực lượng tham gia diễn tập.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đánh giá Quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia đã nêu cao tinh thần đoàn kết, kỷ luật, trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, tổ chức luyện tập để buổi tổng duyệt diễn ra nghiêm túc, đúng mục đích, yêu cầu đề ra. Nhấn mạnh thời gian từ nay đến lúc diễn ra diễn tập không còn nhiều, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đề nghị tiếp tục rà soát kỹ các văn kiện để phù hợp với điều kiện thực tế, đúng mục đích, yêu cầu đề ra; tiếp tục khắc phục khó khăn, nỗ lực luyện tập và hiệp đồng chặt chẽ theo đúng kịch bản đã xác định, đảm bảo an toàn tuyệt đối; chú trọng công tác hậu cần, kỹ thuật, trong đó có vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng dịch.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng tin tưởng rằng với sự chuẩn bị chu đáo, cẩn thận và tỉ mỉ cùng quyết tâm cao, Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia năm 2026 sẽ thành công tốt đẹp.