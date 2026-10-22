Tổng duyệt lần một Chương trình Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lai Châu lần thứ VI, năm 2026

Đại biểu dự buổi tổng duyệt lần thứ 1.

Dự Tổng duyệt có đồng chí Trần Mạnh Hùng - Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Lai Châu lần thứ VI; các đồng chí thành viên Ban Tổ chức và Thư ký; thành viên các Tiểu ban tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Lai Châu lần thứ VI; thành viên hội đồng nghệ thuật thẩm định kịch bản và nghiệm thu chương trình biểu diễn nghệ thuật và võ thuật trong chương trình Khai mạc Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ VI...

Diễu hành biểu dương lực lượng các khối và các đoàn vận động viên.

Tại buổi tổng duyệt lần 1 Chương trình Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Lai Châu lần thứ VI đã diễn ra 3 phần: Diễu hành biểu dương lực lượng các khối và các đoàn vận động viên; Phần lễ; Chương trình biểu diễn văn nghệ và võ thuật.

Trong đó, chương trình biểu diễn văn nghệ và võ thuật gồm 3 chương. Chương I: Nguồn cuội sức sống: Khơi gợi niềm tự hào, tinh thần đoàn kết; chuyển từ nghệ thuật sang biểu diễn bản lĩnh võ thuật. Chương II: TDTT Lai Châu khát vọng vươn cao: Thể hiện nhịp sống đổi mới, sức trẻ, tinh thần thể thao và vẻ đẹp của võ thuật. Chương III: Sức trẻ Lai Châu vươn mình tới tương lai: Các lực lượng hội tụ, tạo hình ảnh kết thúc thể hiện sự đồng lòng và khát vọng phát triển.

Chương trình biểu diễn văn nghệ và võ thuật.

Tại buổi tổng duyệt lần 1 Chương trình Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Lai Châu lần thứ VI, năm 2026, đồng chí Trần Văn Công - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch biểu dương, ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các lực lượng tham gia tập luyện, chuẩn bị cho chương trình. Đồng thời, đề nghị các khối diễu hành, lực lượng biểu diễn tiếp tục tập luyện, khẩn trương rà soát, điều chỉnh những nội dung còn hạn chế, bảo đảm đội hình đồng đều, động tác thống nhất, phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ phận. Qua đó, góp phần tổ chức Lễ khai mạc Đại hội trang trọng, an toàn, ấn tượng và thành công tốt đẹp.