Tổng duyệt lần 2 chương trình Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lai Châu lần thứ VI, năm 2026

Diễu hành biểu dương lực lượng các khối và các đoàn vận động viên.

Tại buổi tổng duyệt lần 2 chương trình Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Lai Châu lần thứ VI đã diễn ra 3 phần: diễu hành biểu dương lực lượng các khối và các đoàn vận động viên; phần lễ; chương trình biểu diễn văn nghệ và võ thuật.

Trong đó, chương trình biểu diễn văn nghệ và võ thuật gồm 3 chương. Chương I: Nguồn cội sức sống: Khơi gợi niềm tự hào, tinh thần đoàn kết; chuyển từ nghệ thuật sang biểu diễn bản lĩnh võ thuật. Chương II: TDTT Lai Châu khát vọng vươn cao: Thể hiện nhịp sống đổi mới, sức trẻ, tinh thần thể thao và vẻ đẹp của võ thuật. Chương III: Sức trẻ Lai Châu vươn mình tới tương lai: các lực lượng hội tụ, tạo hình ảnh kết thúc thể hiện sự đồng lòng và khát vọng phát triển.

Chương trình biểu diễn văn nghệ và võ thuật.

Tại buổi tổng duyệt lần 2, đồng chí Trần Văn Công - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch biểu dương, ghi nhận sự cố gắng, tinh thần tập luyện nghiêm túc, trách nhiệm của các lực lượng tham gia. Đồng chí đề nghị, các lực lượng nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, bảo đảm lễ khai mạc diễn ra trang trọng, an toàn, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi và lan tỏa tinh thần thể thao trong nhân dân.