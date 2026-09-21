Tổng duyệt Hội thi cán bộ huấn luyện và chó nghiệp vụ giỏi khu vực III

Các đội bốc thăm thi đấu

Buổi tổng duyệt diễn ra dưới sự chỉ đạo của đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng. Các nội dung từ nghi thức chào cờ, trao cờ lưu niệm, sắp xếp đội hình đến tổ chức thi đấu được rà soát, điều chỉnh nhằm bảo đảm hội thi diễn ra trang nghiêm, đúng quy định và an toàn.

Hội thi có 62 cán bộ huấn luyện thuộc 20 đoàn tham gia

Vòng sơ khảo khu vực III quy tụ 20 đoàn, với 62 cán bộ huấn luyện và 62 chó nghiệp vụ đến từ công an các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Nam Bộ và các trại giam thuộc Bộ Công an. Qua tổng duyệt, Ban Tổ chức kiểm tra lần cuối các điều kiện về cơ sở vật chất, thao trường, hậu cần, y tế - thú y và phương án bảo đảm an toàn trong quá trình hội thi.

Cán bộ huấn luyện cùng chó nghiệp vụ thực hiện động tác nằm, ngồi, bò

Ở các nội dung thực hành, cán bộ huấn luyện cùng chó nghiệp vụ thực hiện nhiều bài thi đòi hỏi sự phối hợp chính xác. Tại phần kiểm tra 15 động tác cơ bản, cán bộ huấn luyện Trương Hoàng Anh Khôi (Công an tỉnh Lâm Đồng), Hứa Đình Quân (Công an tỉnh Đắk Lắk) cùng chó nghiệp vụ thực hiện các động tác đi cạnh, nằm, ngồi, bò, vượt chướng ngại vật...

Nội dung chó nghiệp vụ vượt chướng ngại vật

Đối với các nội dung tìm kiếm ma túy trong vali, dò tìm chất nổ trên phương tiện ô tô, Ban Giám khảo thử nghiệm các phương án cất giấu nhằm kiểm tra quy trình tổ chức và chấm thi. Chó nghiệp vụ thực hiện tìm kiếm, phát hiện và báo hiệu vị trí mục tiêu dưới sự điều khiển của cán bộ huấn luyện.

Bài thi truy tìm ma túy giấu trong vali

Một trong những nội dung đòi hỏi cao về kỹ thuật là vận động có sử dụng vũ khí kết hợp điều khiển chó nghiệp vụ. Các cán bộ, chiến sĩ thực hiện những động tác như nằm chiến đấu, quỳ bắn, bò qua hàng rào thép gai, đồng thời điều khiển chó nghiệp vụ cơ động qua các chướng ngại vật và duy trì đội hình trong không gian hẹp.

Hội thi có 62 chó nghiệp vụ đến từ công an các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Nam Bộ và các trại giam thuộc Bộ Công an

Kết thúc tổng duyệt, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và các đoàn tham dự đã rà soát những vấn đề phát sinh, thống nhất phương án điều chỉnh, bổ sung trước khi hội thi chính thức diễn ra. Qua đó, góp phần bảo đảm các nội dung thi được tổ chức đúng quy định, an toàn, đạt yêu cầu đề ra.