Tổng duyệt Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Hội thao được tổ chức quy mô cấp tỉnh, trong 2 ngày (22 và 23/9) tại Quảng trường Tây Bắc, với sự tham gia của 23 đoàn. Trong đó, có 8 phường, mỗi đoàn gồm 3 đội thi: Tổ liên gia an toàn PCCC, PCCC và CNCH cơ sở và dân phòng; 67 xã, thành lập 15 đoàn theo cụm xã, mỗi cụm thành lập 3 đội thi tương ứng.

Các đại biểu dự cuộc tổng duyệt.

Đội PCCC và CNCH cơ sở, đội dân phòng, các vận động viên tham gia 2 nội dung: Thể thao chữa cháy kết hợp di chuyển tài sản chống cháy lan; thể thao chữa cháy kết hợp cứu người ra khỏi đám cháy. Đội “Tổ liên gia an toàn PCCC” thi 2 nội dung, gồm: Trả lời câu hỏi kiến thức về PCCC và CNCH; thực hành chữa cháy, cứu người và di chuyển tài sản đối với loại hình nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Các đơn vị tham gia cuộc tổng duyệt.

Chương trình tổng duyệt diễn ra theo đúng kịch bản, kế hoạch đề ra. Ban tổ chức Hội thao đề nghị các lực lượng, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tham gia hội thao tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm, đảm bảo trang phục, tác phong; chuẩn bị điều kiện, phương tiện, phương án để hội thao diễn ra thành công tốt đẹp và an toàn.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức Hội thao phát biểu tại cuộc tổng duyệt.

Hội thao bắt đầu diễn ra từ chiều nay, ngày 22/9 và được livestream trên nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La.