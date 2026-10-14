Tổng duyệt Gala bế mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn toàn quân năm 2026

Tại chương trình tổng duyệt, các đại biểu theo dõi, kiểm tra các nội dung dự kiến trong chương trình Gala bế mạc lớp bồi dưỡng, tập trung vào công tác tổ chức; phần trình diễn các tiết mục hòa tấu nhạc cụ, hát múa tốp ca nam nữ; phóng sự tổng kết lớp bồi dưỡng với chủ đề “Hành trang cán bộ Đoàn tiên phong, quyết thắng” và chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bác Hồ - Hai tiếng thiêng liêng”…

Đại úy Lê Hảo, Phó trưởng Ban Thanh niên Quân đội chủ trì buổi tổng duyệt.

Các đại biểu dự buổi tổng duyệt.

Các đại biểu dự tổng duyệt đã phát biểu đóng góp ý kiến, tập trung điều chỉnh một số khâu tổ chức, thiết kế maket, các hình ảnh minh họa và một số chi tiết khác… Phát biểu kết luận buổi tổng duyệt, thay mặt Ban tổ chức, Đại úy Lê Hảo, Phó trưởng ban Thanh niên Quân đội trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị; đồng thời, biểu thị sự đồng tình với những ý kiến đóng góp của các đại biểu. Từ những kết quả đạt được, Đại úy Lê Hảo mong muốn các cơ quan, đơn vị và lực lượng liên quan tiếp tục hiệp đồng chặt chẽ, hoàn thiện các nội dung, khắc phục những hạn chế trong công tác chuẩn bị, góp phần bảo đảm chương trình Gala bế mạc lớp bồi dưỡng diễn ra thành công tốt đẹp, an toàn tuyệt đối về mọi mặt, để lại ấn tượng sâu sắc.

Thiếu tướng Nguyễn Thế Mạnh, Phó chính ủy Trường Sĩ quan Chính trị phát biểu tại buổi tổng duyệt.

Theo kế hoạch, tối 15-10, Chương trình Gala bế mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên Quân đội năm 2026 sẽ diễn ra tại Trường Sĩ quan Chính trị.