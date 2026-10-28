Tổng duyệt diễn tập phương án ứng phó thảm họa cháy lớn cấp tỉnh

Dự cuộc tổng duyệt, có đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo một số sở, ngành, UBND các phường Chiềng Cơi, Tô Hiệu.

Các lực lượng tham gia tổng duyệt.

Tại cuộc tổng duyệt, hơn 600 người ở các sở, ban, ngành, đơn vị của tỉnh và lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng, các Tổ liên gia an toàn PCCC phường Tô Hiệu, đã tham gia diễn tập chữa cháy với 2 phần: Vận hành cơ chế chỉ huy và diễn tập thực hành. Trong đó, vận hành cơ chế thông tin chỉ huy điều hành chữa cháy theo hình thức thông qua giới thiệu phim cơ chế mô phỏng tình huống cháy và quy trình tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Các lực lượng tham gia tổng duyệt.

Các lực lượng tham gia tổng duyệt.

Lực lượng PCCC và CNCH tham gia tổng duyệt diễn tập.

Các lực lượng, phương tiện tham gia tổng duyệt diễn tập.

Diễn tập thực hành được tiến hành theo 4 giai đoạn: Tổ liên gia an toàn PCCC khu đô thị Vincom, lực lượng dân phòng tổ 12, phường Tô Hiệu, các tổ và cơ sở lân cận; lực lượng công an, UBND phường Tô Hiệu triển khai hoạt động báo cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ban đầu; lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Ban Giám đốc Công an tỉnh thực hiện quyền chỉ huy, huy động các lực lượng, phương tiện của Cảnh sát PCCC và CNCH và lực lượng công an triển khai hoạt động chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; lãnh đạo UBND tỉnh huy động lực lượng, phương tiện của các sở, ngành trên địa bàn tỉnh, lực lượng quân đội và các đơn vị có liên quan tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, sơ tán các hộ dân xung quanh khu vực cháy, đánh bắt đối tượng trộm cắp; Ban Chỉ huy thông báo đã hoàn thành công tác cứu người bị nạn, cứu tài sản và chữa cháy, lực lượng thuộc Công an tỉnh phối hợp cùng lực lượng PCCC và CNCH cơ sở, các lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ hiện trường để tiến hành các hoạt động khám nghiệm, điều tra, xác định nguyên nhân và thiệt hại do cháy, nổ, sự cố, tai nạn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc tổng duyệt diễn tập.

Kết thúc buổi tổng duyệt, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần luyện tập của các lực lượng tham gia diễn tập. Đồng chí đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát nội dung, kỹ năng xử lý tình huống, phương án tác chiến và sự phối hợp giữa các lực lượng, bảo đảm cuộc diễn tập chính thức diễn ra vào tối 29/10 đạt mục đích, yêu cầu đề ra.