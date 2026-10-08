Tổng duyệt diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Lai Châu năm 2026

Đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập phương án chữa cháy và CNCH tỉnh dự và chỉ đạo tổng duyệt.

Các đại biểu dự tổng duyệt diễn tập.

Tại buổi tổng duyệt, các lực lượng, phương tiện đã tham gia diễn tập phương án chữa cháy và CNCH với tình huống giả định xảy ra cháy tại nhà để xe nhà E và cháy lan ra khu vực xung quanh. Ngay sau khi phát hiện cháy, cán bộ, nhân viên làm việc tại tòa nhà lập tức hô hoán, nhanh chóng kích hoạt hệ thống báo cháy, khẩn trương thông báo cho cán bộ, nhân viên đang làm việc trong tòa nhà di chuyển ra ngoài.

Tuy nhiên, do sự cố cháy bất ngờ xảy ra, lượng khói và khí độc xuất hiện với mật độ lớn khiến quá trình thoát nạn khó khăn, người bị nạn tâm lý hoảng loạn, chen lấn, xô đẩy, tìm cách thoát nạn khiến khu vực hành lang, cầu thang tại các tầng trở nên hỗn loạn, lực lượng chữa cháy cơ sở không thể tiếp cận đám cháy để xử lý, dẫn đến đám cháy phát triển mạnh.

Các lực lượng tham gia tổng duyệt diễn tập.

Nhận được tin báo, lực lượng, phương tiện của Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và CNCH tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự của 2 phường: Đoàn Kết và Tân Phong nhanh chóng được huy động đến hiện trường. Các lực lượng tổ chức triển khai đội hình, thực hiện làm mát, ngăn chặn cháy lan, đồng thời tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ người bị nạn trong khu vực xảy ra cháy. Sau đó, các lực lượng được huy động trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mặt, phối hợp triển khai phương án, tổ chức tổng tấn công, khống chế và dập tắt đám cháy. Quá trình xử lý tình huống được thực hiện theo phương án đã xây dựng, bảo đảm sự phối hợp giữa các lực lượng, phương tiện trong chữa cháy, thoát nạn và CNCH.

Việc tổ chức tổng duyệt nhằm kiểm tra, đánh giá công tác chuẩn bị, khả năng phối hợp, huy động lực lượng, phương tiện và xử lý tình huống của các đơn vị tham gia. Qua đó, bảo đảm cuộc diễn tập phương án chữa cháy và CNCH tỉnh Lai Châu năm 2026 dự kiến diễn ra vào sáng 10/10 được tổ chức an toàn, nghiêm túc và thành công.

Đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi tổng duyệt.

Phát biểu tại buổi tổng duyệt, đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp nghiêm túc của các lực lượng tham gia tổng duyệt. Đồng thời, yêu cầu các lực lượng tiếp tục hoàn thiện phương án, bảo đảm lực lượng, phương tiện cho cuộc diễn tập chính thức phải được tổ chức an toàn, đúng kịch bản, sát thực tế, nâng cao hiệu quả phối hợp và khả năng xử lý các tình huống cháy, nổ, CNCH.