Tổng duyệt Diễn tập điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm với tình huống giả định tại Trường Tiểu học Nam Thành

Các đại biểu dự tổng duyệt.

Dự và chỉ đạo tổng duyệt có đồng chí Phạm Thị Phương Hạnh, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Y tế, Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập. Cùng dự có các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc và đại diện các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện diễn tập.

Tình huống diễn tập giả định được đặt ra là: Tại Trường Tiểu học Nam Thành, sau bữa ăn trưa bán trú, xuất hiện một số học sinh có biểu hiện đau bụng, buồn nôn và mệt mỏi. Số học sinh có cùng biểu hiện tăng từ những học sinh đầu tiên lên nhiều lớp, vượt khả năng đáp ứng ban đầu tại trường và cần huy động lực lượng hỗ trợ…

Tại buổi tổng duyệt đã thông qua tiến độ triển khai; dự thảo kịch bản chi tiết cuộc diễn tập; trao đổi về nhu cầu nhân lực, trang thiết bị, dụng cụ, vật tư y tế phục vụ diễn tập; thống nhất cụ thể phương án tổ chức, cơ chế phối hợp và nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị tham gia, góp phần chủ động ứng phó khi xảy ra sự cố ngộ độc thực phẩm trong trường học theo Kế hoạch số 198/KH-SYT ngày 21/10/2026 của Sở Y tế.

Trong đó, phương án phối hợp giữa ngành Y tế với ngành Giáo dục, chính quyền địa phương, nhà trường và các đơn vị liên quan trong quá trình phát hiện, điều tra và xử lý tình huống ngộ độc thực phẩm được chú trọng. Bên cạnh đó, công tác ghi hình, truyền thông và phát trực tiếp buổi diễn tập trên Fanpage Sở Y tế cũng được thống nhất nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cộng đồng.

Công tác chuẩn bị phục vụ diễn tập được thực hiện chu đáo.

Phát biểu kết luận buổi tổng duyệt, lãnh đạo Sở Y tế nhấn mạnh: Cuộc diễn tập là dịp nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành và khả năng phối hợp liên ngành trong xử lý sự cố ngộ độc thực phẩm. Các đơn vị cần chuẩn bị kỹ lưỡng, thực hiện đúng kịch bản, rõ người, rõ việc, bảo đảm cuộc diễn tập diễn ra thành công tốt đẹp.

Theo chương trình, cuộc diễn tập sẽ diễn ra vào ngày mai (10/11).