Tổng duyệt điểm cầu truyền hình trực tiếp Chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 26

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trịnh Thế Truyền phát biểu tại buổi tổng duyệt chương trình.

Tham dự buổi tổng duyệt có đồng chí Trịnh Thế Truyền - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; đại diện một số sở, ban, ngành và thành viên Ban tổ chức.

Tại Chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 26, tỉnh Phú Thọ vinh dự có thí sinh Lý Thái Dương, học sinh Trường THPT Chuyên Hùng Vương tham gia tranh tài.

Điểm cầu truyền hình trực tiếp tại Phú Thọ được tổ chức ở khu vực Tượng đài Bác Hồ - Khu di tích lịch sử Đền Hùng, phát sóng trực tiếp trên kênh VTV3 từ 8 giờ 30 phút, ngày 1/11/2026.

Quang cảnh buổi tổng duyệt.

Tại buổi tổng duyệt, Ban tổ chức đã triển khai các nội dung theo khung kịch bản phát sóng, tập trung rà soát, thống nhất trình tự, thời lượng chương trình trước, trong và sau chương trình truyền hình trực tiếp. Đồng thời, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam hoàn thiện phương án kết nối, vị trí biểu diễn, âm thanh, đạo cụ và các điều kiện kỹ thuật, bảo đảm chương trình diễn ra đồng bộ, đúng kịch bản.

Theo kế hoạch, Ban tổ chức đã huy động gần 5.000 cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh của 10 trường THPT tham gia cổ vũ; tổ chức xếp chữ “Đất Tổ”, hình mặt trời và vòng nguyệt quế, tạo không khí sôi nổi tại điểm cầu.

Công tác chuẩn bị cho chương trình được các sở, ngành, đơn vị liên quan và địa phương triển khai đồng bộ, bám sát nhiệm vụ được phân công.

Học sinh tham gia cổ động, xếp chữ, góp phần tạo nên không khí sôi nổi, hào hứng cho chương trình.

Ngay sau buổi tổng duyệt, Ban tổ chức chương trình đã tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm và thống nhất các nhiệm vụ cần tập trung triển khai. Trong đó, yêu cầu các thành viên Ban tổ chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động rà soát kỹ lưỡng các phần việc được phân công, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Cùng với đó, các phương án hậu cần, bảo đảm an ninh, an toàn, y tế, vệ sinh môi trường và điều kiện kỹ thuật phục vụ truyền hình trực tiếp tiếp tục được rà soát. Các đơn vị tăng cường phối hợp, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, quyết tâm tổ chức chương trình diễn ra an toàn, trang trọng và thành công.