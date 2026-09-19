Tổng duyệt Đêm hội Thành Tuyên năm 2026

Tiết mục văn nghệ Hello Tuyên Quang.

Các đại biểu dự tổng duyệt chương trình.

Chương trình gồm các màn hát múa đặc sắc được biểu diễn xen kẽ với diễn diễu 40 mô hình đèn Trung thu ý nghĩa. Trong đó, có những mô hình xuất sắc nhất được lựa chọn từ vòng thi mô hình tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Các mô hình đã diễn diễu theo đúng thứ tự, lộ trình Ban Tổ chức quy định.

Màn khai mạc chương trình Lễ hội thành Tuyên 2026.

Các em thiếu nhi biểu diễn tại chương trình.

Sau buổi tổng duyệt, đồng chí Đỗ Hùng Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và thành viên Ban Tổ chức đã họp rút kinh nghiệm về công tác tổ chức để hoàn thiện chương trình như: Ánh sáng sân khấu, hình ảnh trình chiếu về Tuyên Quang, trang phục, âm thanh, kịch bản, vị trí các ca khúc...

Những tiết mục đặc sắc tại chương trình.

Chương trình văn nghệ đặc sắc.

Tiết mục biểu diễn của Nghệ sĩ Trọng Tấn.

Các em thiếu nhi biểu diễn tại chương trình.

Tại buổi họp rút kinh nghiệm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản nhất trí các ý kiến đại biểu nêu. Đồng chí yêu cầu bộ phận an ninh đảm bảo tất cả các khu vực; lực lượng diễn viên ca sĩ, học sinh phải thống nhất về thời gian; đảm bảo công tác y tế. Đối với các nội dung chương trình, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đạo diễn tiếp thu để hoàn thiện chương trình…

Màn diễn diễu các mô hình tại chương trình.

Mô hình Trung thu diễn diễu tại chương trình.

Đêm hội Thành Tuyên chính thức được tổ chức vào 20 giờ ngày 20-9, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành với Chủ đề “Lung linh Đêm hội trăng rằm”.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh TTV, livestream trên Báo Tuyên Quang Online và các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang từ Quảng trường Nguyễn Tất Thành, tỉnh Tuyên Quang. Đồng thời được tiếp sóng trên các Báo và phát thanh, truyền hình các địa phương trong cả nước.