Các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết hợp âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng sân khấu hiện đại.

Chương trình do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Công an tỉnh Cao Bằng tổ chức, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ được đông đảo khán giả yêu mến, như: Đức Phúc, Erik, Orange, Hồng Dương, Double2T, Xệ Xệ cùng các vũ đoàn, lực lượng tham gia biểu diễn và Đội dù lượn Sky Rider.

Tại buổi tổng duyệt, toàn bộ chương trình được vận hành theo kịch bản, từ lời dẫn của MC, các tiết mục ca nhạc, trình diễn nghệ thuật đến hệ thống âm thanh. ánh sáng, màn hình sân khấu. Sự xuất hiện của các nghệ sĩ, ca sĩ cùng những màn trình diễn được đầu tư về hình ảnh, dàn dựng mang đến không khí hào hứng, thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo khán giả.

Đông đảo khán giả tham dự, theo dõi chương trình tổng duyệt.

Với chủ đề xuyên suốt “Vì cộng đồng không ma túy”, chương trình được dàn dựng công phu, kết cấu thành 3 chương: “Đất mẹ - Mạch nguồn khát vọng”, “Giữ trọn những ước mơ” và “Chung một tương lai”. Mỗi chương mang một thông điệp riêng, kết nối bằng âm nhạc, hình ảnh và các tiết mục nghệ thuật, góp phần truyền tải thông điệp về tình yêu quê hương, đất nước, khát vọng sống đẹp, sống có ích và trách nhiệm chung tay đẩy lùi tệ nạn ma túy.

Các tiết mục nghệ thuật truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa.

Trong đó, chương 1 “Đất mẹ - Mạch nguồn khát vọng” mở đầu với các ca khúc “Này chân đất ơi”, “Tiếng hát giữa rừng Pác Bó”, “Mãi là người Việt Nam”, liên khúc “Cao Bằng đón anh”. Chương 2 “Giữ trọn những ước mơ” mang đến những tiết mục như “Khi em lớn”, “Linh hồn và thể xác”, “Nhật ký của Mẹ”, “Ngàn ước mơ Việt Nam”, kết hợp các phóng sự, video clip truyền tải thông điệp phòng, chống ma túy. Chương 3 “Chung một tương lai” tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng, hướng tới xây dựng cuộc sống bình yên, lành mạnh, không ma túy.

Màn trình diễn dù lượn kết hợp ánh sáng tạo điểm nhấn ấn tượng trong chương trình.

Thông qua âm nhạc, những câu chuyện giàu cảm xúc và ngôn ngữ trình diễn hiện đại, chương trình gửi gắm thông điệp “Khẳng định lựa chọn sống lành mạnh, đoàn kết cộng đồng, giữ gìn bình yên vùng biên”. Qua đó, nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, khơi dậy trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội trong việc bảo vệ thế hệ trẻ, xây dựng một cộng đồng an toàn, nhân ái và phát triển.

Chương trình chính thức diễn ra lúc 19h30 ngày 21/11 tại Quảng trường Trung tâm Hành chính tỉnh, khán giả vào cửa tự do. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh Truyền hình Cao Bằng (CRTV) từ 20h - 22h, đồng thời, tiếp sóng tại truyền hình các tỉnh: Thái Nguyên, Tuyên Quang và Lạng Sơn.