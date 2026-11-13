Tổng duyệt chương trình nghệ thuật phục vụ Lễ khởi công Dự án Thủy điện tích năng Đông Phù Yên

Tiết mục nghệ thuật ca ngợi quê hương, đất nước tại chương trình.

Chương trình nghệ thuật kéo dài khoảng 25 phút, gồm 5 tiết mục ca, múa do các ca sĩ, diễn viên Trung tâm Văn hóa, Thể thao tỉnh Sơn La biểu diễn. Các tiết mục được dàn dựng công phu, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào truyền thống và khát vọng phát triển, góp phần lan tỏa hình ảnh Sơn La giàu bản sắc văn hóa, năng động, vươn lên trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Thành Công tham gia góp ý, đề nghị điều chỉnh một số nội dung tại buổi tổng duyệt.

Sau khi theo dõi chương trình, đồng chí Nguyễn Đình Việt đã góp ý về nội dung, hình thức dàn dựng và chất lượng biểu diễn; đề nghị đơn vị thực hiện tiếp tục rà soát, hoàn thiện các tiết mục, chú trọng sự phối hợp giữa âm thanh, ánh sáng, hình ảnh và diễn viên, bảo đảm chương trình diễn ra trang trọng, hấp dẫn, phù hợp với quy mô của sự kiện.

Đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu chỉ đạo, góp ý tại buổi tổng duyệt chương trình.

Chương trình nghệ thuật sẽ góp phần tạo điểm nhấn văn hóa, lan tỏa không khí phấn khởi, niềm tin và kỳ vọng của cán bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh hướng tới Lễ khởi công Dự án Thủy điện tích năng Đông Phù Yên sẽ diễn ra vào ngày 14/11/2026.