Tổng duyệt Chương trình nghệ thuật Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV

Với chủ đề “Sắc màu văn hóa dân tộc Mông - Hội tụ và tỏa sáng”, chương trình nghệ thuật gồm 3 chương. Chương I - Trên đỉnh non cao: Khắc họa không gian văn hóa, đời sống và những nét đẹp đặc trưng của đồng bào dân tộc Mông qua hình ảnh núi rừng, chợ phiên và những sinh hoạt văn hóa vùng cao. Chương II - Sắc màu văn hóa dân tộc Mông: Tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào của đồng bào dân tộc Mông. Chương III - Hội tụ và tỏa sáng: Thể hiện sự tiếp nối, lan tỏa các giá trị văn hóa Mông trong đời sống mới, tinh thần hội nhập, đoàn kết và khát vọng vươn lên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Phú dự buổi tổng duyệt.

Khép lại chương trình là màn đại khèn “Vũ hội khèn Mông”, với sự tham gia của đông đảo nghệ nhân, nghệ sĩ và diễn viên, tạo không khí sôi nổi, rộn ràng, thể hiện tinh thần đoàn kết và niềm vui hội tụ của đồng bào dân tộc Mông.

Các tiết mục văn nghệ tại buổi tổng duyệt.

Sau buổi tổng duyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Phú đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, tiếp tục điều chỉnh những nội dung cần thiết, bảo đảm chương trình khai mạc diễn ra trang trọng, giàu bản sắc, tạo ấn tượng đối với đại biểu, nhân dân và du khách.

Các tiết mục văn nghệ tại buổi tổng duyệt.

Chương trình nghệ thuật Khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV tại tỉnh Điện Biên do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức sẽ chính thức diễn ra vào 20 giờ ngày 9/10/2026 tại Quảng trường 7/5, phường Điện Biên Phủ.