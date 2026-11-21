Tham dự chương trình tổng duyệt có lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên các phòng và đơn vị trực thuộc.

Các đại biểu dự chương trình tổng duyệt

Theo kịch bản, chương trình nghệ thuật khai mạc sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 21/11 tại sân khấu chính Không gian văn hóa đường Hùng Vương (phường Lương Văn Tri) gồm mở màn chào mừng và 4 tiết mục đặc sắc: hát múa “Tinh hoa Việt Nam – Bài ca đại đoàn kết”; hòa tấu dàn nhạc “Sắc đào trên đỉnh Mẫu Sơn”; song ca “Đôi bạn trẻ và câu sli quê hương”; hát múa “Sắc màu xứ Lạng”.

Tổng duyệt tiết mục hát, múa trong chương trình khai mạc

Tổng duyệt tiết mục hát, múa trong chương trình khai mạc

Chương trình nghệ thuật bế mạc sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 24/11 tại cùng địa điểm với 3 tiết mục chính gồm: hát múa “Ngàn ước mơ”; độc tấu sáo H’mông “Xuống chợ” và hát múa “Vi vu câu then xứ Lạng”.

Các tiết mục do tập thể nghệ sĩ, diễn viên, cộng tác viên Đoàn Nghệ thuật Dân tộc tỉnh và thành viên các câu lạc bộ văn hoá, văn nghệ trên địa bàn tỉnh biểu diễn.

Tổng duyệt tiết mục hoà tấu âm nhạc trong chương trình bế mạc

Tổng duyệt tiết mục hát, múa trong chương trình bế mạc

Tại buổi tổng duyệt, các đơn vị, bộ phận tham gia đã phối hợp khớp nối đồng bộ toàn bộ nội dung từ âm nhạc, ca múa đến hình ảnh, ánh sáng và hiệu ứng sân khấu. Ngay sau đó, các đại biểu đã họp rút kinh nghiệm, góp ý vào các nội dung như: bố cục chương trình, âm thanh, ánh sáng...

Để sự kiện diễn ra thành công tốt đẹp, lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị, bộ phận liên quan tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp, tiếp tục hoàn thiện hệ thống kịch bản, âm thanh, ánh sáng, đạo cụ biểu diễn bảo đảm chương trình diễn ra trang trọng, ý nghĩa.

Tuần Văn hóa – Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Lạng Sơn năm 2026 diễn ra từ ngày 18 - 24/11 với nhiều hoạt động phong phú, trong đó các hoạt động cấp tỉnh tập trung từ ngày 21 - 24/11 gồm: chương trình nghệ thuật khai mạc, bế mạc; liên hoan đàn tính, hát then và trình diễn trang phục dân tộc; biểu diễn giới thiệu di sản văn hóa xứ Lạng; liên hoan múa sư tử dân tộc Tày, Nùng; đồng diễn múa Chầu; trưng bày, triển lãm các giá trị văn hóa truyền thống; quảng bá du lịch, ẩm thực và tổ chức các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian.