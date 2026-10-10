Tổng duyệt chương trình nghệ thuật 'Giai điệu Arabica Sơn La'

Chương trình nghệ thuật “Giai điệu Arabica Sơn La”.

Dự chương trình tổng duyệt có đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự tổng duyệt.

Các đại biểu dự tổng duyệt.

Chương trình được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, nhạc kịch, vũ đạo và khí nhạc độc đáo, tái hiện sinh động câu chuyện về vùng đất Sơn La hùng vĩ giữa mây ngàn, nơi cộng đồng các dân tộc cùng sinh sống và gìn giữ bản sắc văn hóa. Từ bàn tay lao động cần cù, cây cà phê Arabica đã bén rễ, gắn bó và trở thành nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế địa phương.

Tiết mục mở màn chương trình.

Chương trình gồm màn mở đầu với hòa tấu nhạc dân tộc đặc sắc cùng 3 chương: Bản sắc quê hương, con người, khát vọng; Những mùa yêu, những mùa xanh; Hương bay muôn nẻo. Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, sôi động và hấp dẫn.

Tiết mục biểu diễn tại chương trình.

Chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, như: Hoàng Thùy Linh, Double 2T, Mai Hằng, Tôn Sơn, Đồng Thanh Nhàn, Đặng Khánh Linh, Hương Giang, Mủn Gỗ band... các ca sĩ, nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam và tỉnh Sơn La.

Chương trình có sự góp mặt của đông đảo nghệ sĩ, diễn viên.

Các tiết mục nghệ thuật đều mang đậm bản sắc dân tộc.

Ngay sau chương trình tổng duyệt, đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan của tỉnh, đơn vị tổ chức sự kiện phối hợp rà soát tổng thể chương trình, điều chỉnh sân khấu, hình ảnh, âm thanh, ánh sáng đảm bảo phù hợp, trang trọng và giúp các nghệ sĩ thực sự tỏa sáng; chú ý lựa chọn những hình ảnh phù hợp với nội dung chương trình và đặc biệt là mang đặc trưng tiêu biểu của Sơn La để làm nổi bật hình ảnh về mảnh đất, văn hóa, con người Sơn La, lan tỏa niềm tự hào về thương hiệu cà phê Arabica Sơn La.

Chương trình sẽ có màn trình diễn drone.

Đông đảo khán giả đến xem tổng duyệt.

Chương trình nghệ thuật sẽ chính thức diễn ra vào 20 giờ ngày 11/10 tại Quảng trường Tây Bắc, được truyền hình trực tiếp trên kênh Snews và các nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La, tiếp sóng trên kênh truyền hình của các tỉnh, thành phố trên cả nước. Chương trình hứa hẹn mang đến những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, chào đón nhân dân và du khách đến thưởng thức.