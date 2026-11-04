Tổng duyệt Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu tham dự, chỉ đạo buổi tổng duyệt

Với chủ đề “Lạng Sơn - Bản sắc hội tụ và khát vọng vươn xa”, chương trình nghệ thuật sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 4/11 tại sân khấu chính trên đường Hùng Vương, phường Lương Văn Tri.

Một tiết mục nghệ thuật giàu bản sắc văn hóa truyền thống được thể hiện tại buổi tổng duyệt

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng gồm 3 chương: Nguồn cội, sắc màu xứ Lạng; Quê hương, truyền thống hào hùng và Kỷ nguyên mới - Lạng Sơn khát vọng vươn xa.

Tại buổi tổng duyệt, đơn vị, bộ phận tham gia chương trình đã phối hợp khớp nối toàn bộ nội dung, từ âm nhạc, ca múa đến hình ảnh, ánh sáng và hiệu ứng sân khấu.

Các nghệ sĩ, diễn viên phối hợp nhịp nhàng giữa vũ đạo và hiệu ứng ánh sáng sân khấu

Ngay sau buổi tổng duyệt, các đại biểu đã họp rút kinh nghiệm, tập trung góp ý, hoàn thiện một số nội dung liên quan. Theo đó, chương trình cơ bản bảo đảm nội dung, bố cục chặt chẽ, các tiết mục được dàn dựng công phu, phù hợp với chủ đề chương trình.

Một tiết mục nghệ thuật được thể hiện tại buổi tổng duyệt

Phát biểu kết luận buổi tổng duyệt, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trong thực hiện chương trình nghệ thuật.

Để chương trình nghệ thuật diễn ra thành công tốt đẹp, đồng chí đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục rà soát, hoàn thiện kịch bản lời dẫn, hệ thống ánh sáng, đạo cụ biểu diễn và bố cục giữa các chương hợp lý hơn. Đồng thời, tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp tại buổi tổng duyệt để hoàn thiện toàn bộ chương trình, bảo đảm sự kiện diễn ra trang trọng, ý nghĩa, góp phần tôn vinh giá trị lịch sử - văn hóa truyền thống và quảng bá hiệu quả hình ảnh, văn hóa và con người xứ Lạng.