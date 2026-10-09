Tổng duyệt chương trình Ngày hội toàn dân học tập số năm 2026
Ngày 9/10, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tổng duyệt chương trình Ngày hội toàn dân học tập số và Tổng kết, trao giải Cuộc thi “Công dân số xứ Lạng” năm 2026. Tham dự buổi tổng duyệt có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn, các doanh nghiệp viễn thông cùng các cơ quan, đơn vị liên quan.
Ngày hội là hoạt động thiết thực nhằm lan tỏa tinh thần học tập, rèn luyện kỹ năng số trong cộng đồng; giới thiệu các kết quả, mô hình chuyển đổi số tiêu biểu, chia sẻ kinh nghiệm từ thực tiễn và biểu dương, trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong Cuộc thi “Công dân số xứ Lạng” năm 2026. Chương trình dự kiến diễn ra từ 8 giờ ngày 10/10 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.
Tại buổi tổng duyệt, các đại biểu rà soát kịch bản điều hành, các tiết mục văn nghệ, video trình chiếu, các phần chia sẻ và nội dung tổng kết, trao giải; đồng thời kiểm tra hệ thống âm thanh, ánh sáng, trình chiếu và công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị.
Các đại biểu cũng đóng góp ý kiến về việc điều chỉnh phông nền, trang trí và ánh sáng sân khấu, chất lượng âm thanh, bảo đảm an toàn thiết bị và rà soát phương án sắp xếp, hướng dẫn người nhận giải.
Kết luận buổi tổng duyệt, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các bộ phận, đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến góp ý, tiếp tục hoàn thiện kịch bản, kiểm tra và chạy thử hệ thống kỹ thuật, chuẩn bị phương án dự phòng.
Đồng chí lưu ý các bộ phận liên quan rà soát lại toàn bộ các nội dung một cách khẩn trương, kỹ lưỡng, đặc biệt là quy trình trao giải, công tác đón tiếp đại biểu, hậu cần và bảo đảm an ninh, an toàn, điều tiết phương tiện... để chương trình được diễn ra trang trọng, thành công.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/tong-duyet-chuong-trinh-ngay-hoi-toan-dan-hoc-tap-so-nam-2026-5106290.html