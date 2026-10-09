Tổng duyệt chương trình Ngày hội toàn dân học tập số năm 2026

Các đại biểu dự buổi tổng duyệt

Ngày hội là hoạt động thiết thực nhằm lan tỏa tinh thần học tập, rèn luyện kỹ năng số trong cộng đồng; giới thiệu các kết quả, mô hình chuyển đổi số tiêu biểu, chia sẻ kinh nghiệm từ thực tiễn và biểu dương, trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong Cuộc thi “Công dân số xứ Lạng” năm 2026. Chương trình dự kiến diễn ra từ 8 giờ ngày 10/10 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Doanh nghiệp viễn thông biểu diễn tiết mục văn nghệ tại buổi tổng duyệt

Tại buổi tổng duyệt, các đại biểu rà soát kịch bản điều hành, các tiết mục văn nghệ, video trình chiếu, các phần chia sẻ và nội dung tổng kết, trao giải; đồng thời kiểm tra hệ thống âm thanh, ánh sáng, trình chiếu và công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị.

Các đại biểu cũng đóng góp ý kiến về việc điều chỉnh phông nền, trang trí và ánh sáng sân khấu, chất lượng âm thanh, bảo đảm an toàn thiết bị và rà soát phương án sắp xếp, hướng dẫn người nhận giải.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh góp ý tại buổi tổng duyệt

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch góp ý tại buổi tổng duyệt

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ kết luận tại buổi tổng duyệt

Kết luận buổi tổng duyệt, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các bộ phận, đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến góp ý, tiếp tục hoàn thiện kịch bản, kiểm tra và chạy thử hệ thống kỹ thuật, chuẩn bị phương án dự phòng.

Đồng chí lưu ý các bộ phận liên quan rà soát lại toàn bộ các nội dung một cách khẩn trương, kỹ lưỡng, đặc biệt là quy trình trao giải, công tác đón tiếp đại biểu, hậu cần và bảo đảm an ninh, an toàn, điều tiết phương tiện... để chương trình được diễn ra trang trọng, thành công.