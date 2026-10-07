Tổng duyệt chương trình Lễ tôn vinh “Doanh nhân, Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn” lần thứ V và Kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam

Dự chương trình có đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức, Chủ tịch Hội đồng xét tôn vinh danh hiệu "Doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn" lần thứ V năm 2026; thành viên Ban tổ chức lễ tôn vinh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan.

Lãnh đạo UBND tỉnh và đại biểu dự buổi tổng duyệt

Các đại biểu dự buổi tổng duyệt

Lễ tôn vinh “Doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn” lần thứ V năm 2026 và kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2026) là sự kiện quan trọng nhằm lan tỏa, truyền tải những giá trị cống hiến của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, lễ tôn vinh sẽ được tổ chức từ 14 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút ngày 8/10/2026 tại Trung tâm tổ chức sự kiện The Pride (phường Kỳ Lừa).

Nhân viên Công ty Cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương biểu diễn tiết mục văn nghệ tại chương trình tổng duyệt

Trong chương trình, Ban tổ chức đã tổng duyệt toàn bộ nội dung: trang trí khánh tiết, chương trình nghệ thuật, kịch bản điều hành, kịch bản phóng sự, hiệu ứng sân khấu, tiếp đón khách mời, trao cúp và giấy chứng nhận, công tác hậu kỳ…

Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh báo cáo các nội dung chương trình lễ tôn vinh tại buổi tổng duyệt

Lãnh đạo Báo và PTTH góp ý một số nội dung tại chương trình tổng duyệt

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức lễ tôn vinh phát biểu ý kiến tại buổi tổng duyệt

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức, Chủ tịch Hội đồng xét tôn vinh danh hiệu "Doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn" lần thứ V năm 2026 đề nghị: Các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến đóng góp, hoàn thiện kịch bản chương trình, phóng sự; trình chiếu hình ảnh minh họa phù hợp với tiết mục trình diễn, rút ngắn thời lượng một số tiết mục văn nghệ; lược bỏ phần tham luận của các đơn vị.

Đối với phần trao hoa, cúp và giấy chứng nhận cần phân công rõ nhiệm vụ, sắp xếp vị trí, thời lượng để lễ tôn vinh diễn ra đảm bảo trang trọng, đúng tiến độ, phù hợp với tinh thần của lễ tôn vinh.

Đồng chí cũng yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ, làm tốt công tác hậu cần, lễ tân và đón tiếp đại biểu chu đáo, đảm bảo lễ tôn vinh diễn ra thành công tốt đẹp, tạo không khí sôi nổi, lan tỏa tới cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.