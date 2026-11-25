Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, tái hiện tinh thần đấu tranh kiên cường của nghĩa quân Ba Đình.

Lễ kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Ba Đình nhằm tôn vinh tinh thần yêu nước, ý chí đấu tranh kiên cường của nghĩa quân Ba Đình; đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tự hào dân tộc.

Điểm nhấn của chương trình là màn nghệ thuật với chủ đề “Khởi nghĩa Ba Đình - Dấu son bất tử”, tái hiện khí thế đấu tranh kiên cường, tinh thần yêu nước và ý chí bất khuất của nghĩa quân Ba Đình trong phong trào Cần Vương chống thực dân Pháp cuối thế kỷ XIX.

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, các hình ảnh, tư liệu lịch sử và nội dung trình diễn được kết nối, góp phần khắc họa dấu mốc lịch sử hào hùng của vùng đất Ba Đình.

Hình ảnh trong chương trình nghệ thuật kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Ba Đình.

Ngay từ sáng sớm, người dân đã có mặt tại Khu di tích lịch sử Ba Đình để xem buổi tổng duyệt.

Tại buổi tổng duyệt, các đại biểu theo dõi, đóng góp ý kiến đối với từng nội dung, tiết mục; tập trung rà soát thời lượng, trình tự chương trình, hiệu quả thể hiện của các hình ảnh trình chiếu và sự phối hợp giữa các bộ phận. Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức và các đơn vị liên quan tiếp thu, điều chỉnh những nội dung cần thiết, tiếp tục hoàn thiện các điều kiện phục vụ lễ kỷ niệm.

Các đại biểu dự buổi tổng duyệt.

Lễ kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Ba Đình được tổ chức theo quy mô cấp tỉnh vào 8 giờ ngày 26/11/2026 tại Khu di tích lịch sử Ba Đình, xã Ba Đình. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình Thanh Hóa (TTV) và các nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, từ ngày 25 đến 27/11 còn diễn ra các hoạt động như: dâng hương tưởng niệm Đinh Công Tráng, các nghĩa quân và anh hùng, liệt sĩ; triển lãm chuyên đề về Khởi nghĩa Ba Đình cùng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.

Thông qua chuỗi hoạt động, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục khẳng định giá trị lịch sử của cuộc Khởi nghĩa Ba Đình, tri ân công lao, sự hy sinh của các bậc tiền nhân; góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp niềm tự hào dân tộc và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Ba Đình.