Tổng duyệt chương trình Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I, năm 2026

Cùng dự có các đồng chí trong Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh .

Quang cảnh chương trình tổng duyệt lễ khai mạc.

Chương trình tổng duyệt diễn ra theo kịch bản chính thức, với các nội dung trọng tâm, gồm: diễu hành biểu dương lực lượng, nghi thức rước đuốc, thắp lửa đại hội, lễ chào cờ và chương trình nghệ thuật chào mừng.

Màn diễu hành với sự tham gia của 24 đoàn vận động viên cùng các lực lượng thể hiện tinh thần đoàn kết, khí thế thi đua và sự phát triển của phong trào thể dục thể thao trong toàn tỉnh.

Các khối nghi thức và các đoàn vận động viên tham gia diễu hành biểu dương lực lượng.

Cùng với tổng duyệt phần nghi thức, Ban tổ chức cũng theo dõi chương trình nghệ thuật với chủ đề “Thể thao Lào Cai - Khơi nguồn sức mạnh, thắp sáng tương lai”, gồm ba phần: “Mạch nguồn sức sống”, “Bừng sáng đam mê” và “Thắp sáng tương lai”.

Sự kết hợp giữa âm nhạc, vũ đạo, hình ảnh trình chiếu và hiệu ứng sân khấu góp phần khắc họa sức sống, khát vọng vươn lên của con người Lào Cai, tạo điểm nhấn cho lễ khai mạc.

Điểm nhấn của lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Ngay sau chương trình tổng duyệt, Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I đã họp rút kinh nghiệm, đóng góp ý kiến để hoàn thiện tốt nhất chương trình khai mạc.

Phát biểu kết luận buổi tổng duyệt, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động trong công tác chuẩn bị và sự phối hợp của các sở, ngành, đơn vị, địa phương cùng các lực lượng tham gia.

Ban tổ chức họp rút kinh nghiệm.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban tổ chức và các bộ phận liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện những nội dung còn lại, chú trọng sự đồng bộ giữa các phần lễ, màn diễu hành và chương trình nghệ thuật; bảo đảm công tác tổ chức, an ninh, an toàn và kỹ thuật để lễ khai mạc diễn ra trang trọng, ấn tượng, đúng kế hoạch.

Tối 28/10, vào lúc 20h00, Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lào Cai lần thứ I, năm 2026 sẽ chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh, phường Cam Đường. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình và các nền tảng số của Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Lào Cai.