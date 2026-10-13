Tổng duyệt chương trình lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ X

Các đại biểu dự buổi tổng duyệt lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh lần thứ X

Theo kế hoạch, lễ khai mạc đại hội sẽ diễn ra vào 7 giờ 30 phút ngày 15/10 tại sân vận động Đông Kinh. Chương trình buổi lễ có sự tham gia của 27 khối diễu hành với hơn 1.560 người; đoàn rước đuốc có 11 vận động viên tiêu biểu; màn đồng diễn có chủ đề “TDTT Lạng Sơn hội nhập và phát triển trong kỷ nguyên mới” kéo dài khoảng 35 phút, chia làm 3 chương với sự tham gia của hơn 1.400 người.

Khối rước kiệu Bác Hồ diễu hành qua lễ đài trong buổi tổng duyệt

Khối Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tiến qua lễ đài tại buổi tổng duyệt

Tại buổi tổng duyệt, các lực lượng tham gia thực hiện các nội dung theo kịch bản lễ khai mạc gồm nghi thức, chương trình diễu hành biểu dương lực lượng và màn đồng diễn thể dục thể thao.

Các học sinh tham gia tổng duyệt màn đồng diễn

Các lực lượng tham gia tổng duyệt màn đồng diễn

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Đại hội TDTT tỉnh lần thứ X năm 2026 phát biểu tại buổi tổng duyệt

Phát biểu tại buổi tổng duyệt, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Đại hội TDTT tỉnh lần thứ X năm 2026 ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các tập thể, cá nhân, các lực lượng tham gia chuẩn bị và thực hiện chương trình tổng duyệt, đặc biệt là các em học sinh, diễn viên đã tích cực tập luyện trong thời gian qua.

Đồng chí đề nghị tổng đạo diễn chương trình, các khối diễu hành và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát kỹ các nội dung, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng; thống nhất thời gian, địa điểm tập kết và tổ chức thực hiện, bảo đảm các phần việc được khớp nối đồng bộ theo kịch bản chung.

Đồng chí cũng đề nghị các lực lượng tiếp tục tập luyện, chuẩn bị tốt các điều kiện để lễ khai mạc diễn ra trang trọng, an toàn, tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Qua đó, góp phần vào thành công của lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Lạng Sơn lần thứ X năm 2026 và để lại những ấn tượng, kỷ niệm đẹp đối với các lực lượng tham gia sự kiện.

*Ngay sau buổi tổng duyệt, BCĐ Đại hội TDTT tỉnh lần thứ X năm 2026 tổ chức họp rút kinh nghiệm, đánh giá các nội dung đã thực hiện, đồng thời trao đổi, thống nhất phương án điều chỉnh, hoàn thiện chương trình lễ khai mạc. Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Đại hội TDTT tỉnh lần thứ X năm 2026 chủ trì cuộc họp.

Các đại biểu dự họp

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, góp ý về phương án tổ chức, điều hành chương trình; việc di chuyển đội hình các khối diễu hành; sự phối hợp giữa âm nhạc, lời dẫn và các tiết mục biểu diễn; công tác lễ tân, hậu cần; hệ thống điện, âm thanh, ánh sáng, khu vực biểu diễn, vị trí tập kết lực lượng; phương án phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ; công tác y tế và sức khỏe của các lực lượng tham gia…

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn phát biểu tại cuộc họp

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Các đại biểu cũng thống nhất các đơn vị liên quan cần tiếp tục rà soát, chỉnh sửa lời dẫn, lời bình bảo đảm ngắn gọn, phù hợp, có sự kết nối hài hòa giữa các phần; chú trọng tác phong, trang phục, đội hình, động tác của khối đồng diễn.

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Đại hội TDTT tỉnh lần thứ X năm 2026 phát biểu kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Đại hội TDTT tỉnh lần thứ X năm 2026 đề nghị các tiểu ban, các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc tiếp thu ý kiến, khẩn trương rà soát, hoàn thiện từng nội dung, tăng cường phối hợp, khớp nối chương trình bảo đảm thống nhất, chặt chẽ và hài hòa.

Đồng chí nhấn mạnh, đây là sự kiện thể thao quan trọng của tỉnh trong năm 2026, vì vậy công tác chuẩn bị, lễ tân, hậu cần phải được thực hiện chu đáo, kỹ lưỡng; chú trọng các phương án bảo đảm an toàn, trong suốt quá trình tổ chức. Yêu cầu các lực lượng tiếp tục hợp luyện theo kế hoạch, chủ động khắc phục những hạn chế được chỉ ra sau buổi tổng duyệt nhằm đảm bảo chương trình lễ khai mạc đại hội diễn ra thành công.