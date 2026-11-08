Tổng duyệt chương trình Lễ công bố nâng cấp cặp cửa khẩu Ma Lù Thàng - Kim Thủy Hà

Tham gia tổng duyệt có đại diện lãnh đạo, chuyên viên các sở, ngành, đơn vị liên quan; UBND xã Phong Thổ và các lực lượng phục vụ chương trình. Hoạt động tổng duyệt được tổ chức tại khu vực Cửa khẩu Ma Lù Thàng, trên cầu Hữu nghị Việt - Trung.

Chương trình tổng duyệt nhằm bảo đảm các điều kiện cần thiết phục vụ Lễ công bố.

Theo kế hoạch, chương trình tổng duyệt tập trung vào toàn bộ nội dung kịch bản đã thống nhất giữa hai bên, bao gồm các tiết mục văn nghệ, nội dung dẫn chương trình, công tác phiên dịch và các nghi thức của buổi lễ. Đặc biệt, các lực lượng tiến hành kiểm tra việc bố trí sân khấu, trang trí khánh tiết, hệ thống âm thanh, màn hình LED, công tác lễ tân, hậu cần và các điều kiện bảo đảm phục vụ sự kiện. Để chương trình diễn ra thuận lợi, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị. Thông qua chương trình tổng duyệt, các cơ quan, đơn vị rà soát, kịp thời điều chỉnh những nội dung còn bất cập, hoàn thiện công tác chuẩn bị, hướng tới tổ chức thành công Lễ công bố nâng cấp cặp Cửa khẩu Ma Lù Thàng - Kim Thủy Hà lên cửa khẩu quốc tế dự kiến tổ chức ngày 10/11/2026.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, mở ra cơ hội thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, giao thương, hợp tác kinh tế và giao lưu giữa tỉnh Lai Châu với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).