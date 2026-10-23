Tổng duyệt chương trình kỷ niệm 50 năm Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (bên phải) cùng đồng chí Nguyễn Văn Châu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nam Ban Lâm Hà (bên trái) theo dõi chương trình tổng duyệt

Theo kế hoạch, các hoạt động trong khuôn khổ lễ kỷ niệm diễn ra từ 7 giờ đến 11 giờ 35 ngày 25/10 tại Sân vận động Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã Nam Ban Lâm Hà, nhằm ôn lại chặng đường nửa thế kỷ xây dựng, phát triển và vun đắp nghĩa tình Hà Nội - Lâm Đồng.

Các nghệ sĩ tham gia biểu diễn tại chương trình tổng duyệt

Trước buổi lễ, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và TP Hà Nội sẽ tham gia trồng cây lưu niệm, gắn biển công trình chào mừng tại Công viên cảnh quan Hồ Ba Đình. Đây là hoạt động mang ý nghĩa biểu trưng cho tình đoàn kết, gắn bó giữa hai địa phương qua các thế hệ.

Các nghệ sĩ tham gia biểu diễn tại chương trình tổng duyệt

Bên cạnh đó, đại biểu và người dân sẽ tham quan không gian triển lãm tư liệu về 50 năm xây dựng, phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng; các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của các địa phương trong tỉnh.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại chương trình tổng duyệt

Lễ kỷ niệm được truyền hình trực tiếp trên sóng Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng, mở đầu bằng chương trình nghệ thuật chào mừng, nghi lễ chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

Tiếp đó là diễn văn kỷ niệm, phóng sự nhìn lại chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển vùng kinh tế mới; phát biểu của đại diện lãnh đạo TP Hà Nội, Ban Liên lạc cựu thanh niên xung phong tiền trạm và thế hệ trẻ các xã thuộc vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng.

Nhạc sĩ Lê Minh Sơn chỉ đạo buổi tổng duyệt

Trong khuôn khổ chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội dự kiến trao biểu trưng kinh phí hỗ trợ xây dựng 22 căn nhà Đại đoàn kết cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Lâm Đồng, với tổng trị giá 1,32 tỷ đồng.

Chương trình cũng có nội dung thi đua, khen thưởng và phát biểu của đại diện lãnh đạo các xã thuộc vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (thứ 3 từ phải sang), Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham dự chương trình tổng duyệt

Tại buổi tổng duyệt, đồng chí Đinh Văn Tuấn yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát kỹ toàn bộ nội dung, kịch bản chương trình; tăng cường phối hợp, bảo đảm tiến độ và chất lượng tổ chức. Công tác chuẩn bị cần được thực hiện chu đáo, từ đón tiếp đại biểu, bố trí không gian, trang trí khánh tiết đến triển lãm tư liệu, chương trình nghệ thuật và các nghi thức tại buổi lễ.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng tham dự chương trình

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Tuấn lưu ý các đơn vị chủ động kiểm tra cơ sở vật chất, hệ thống âm thanh, ánh sáng, hình ảnh và đường truyền phục vụ truyền hình trực tiếp; thống nhất lời dẫn, thời lượng từng nội dung, bảo đảm chương trình diễn ra trang trọng, thiết thực, đúng kế hoạch.

Những vấn đề phát sinh qua tổng duyệt phải được kịp thời rà soát, điều chỉnh, không để ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng tổ chức lễ kỷ niệm.

Các thôn trên địa bàn xã Nam Ban Lâm Hà gấp rút chuẩn bị cho chương trình hội trại

Lễ kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng là dịp tri ân các thế hệ đi trước đã góp sức khai phá, xây dựng vùng đất mới; đồng thời giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, tiếp tục vun đắp tình đoàn kết, nghĩa tình giữa Nhân dân hai địa phương, tạo động lực thúc đẩy hợp tác và phát triển Hà Nội - Lâm Đồng trong giai đoạn mới.