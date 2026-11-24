Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tham dự buổi tổng duyệt tại điểm cầu Quảng trường Hồ Chí Minh - Ảnh: T.Đ

Chương trình tổng duyệt được thực hiện theo kịch bản lễ khai mạc chính thức, bao gồm phần nghi lễ, chương trình nghệ thuật và kết nối giữa hai điểm cầu. Trong đó, điểm nhấn là nghi thức khai mạc mang tên “Chạm vào kỳ quan”, được xây dựng với hình tượng tinh thể thạch nhũ kết hợp ngọn lửa thiêng, tượng trưng cho sự giao hòa giữa những kỳ quan thiên nhiên, chiều sâu lịch sử và khát vọng phát triển của Quảng Trị.

Các đại biểu tham dự buổi tổng duyệt tại điểm cầu Quảng trường Hồ Chí Minh - Ảnh: T.Đ

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Rực rỡ miền kỳ quan - Linh thiêng vùng đất lửa” gồm 3 chương: “Linh thiêng vùng đất lửa”, “Rực rỡ miền kỳ quan” và “Khát vọng Quảng Trị”. Thông qua các tiết mục ca, múa, hoạt cảnh nghệ thuật kết hợp âm thanh, ánh sáng và công nghệ trình diễn hiện đại, chương trình tái hiện truyền thống lịch sử hào hùng, tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc, vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ và khắc họa hình ảnh Quảng Trị đang đổi mới, vươn mình phát triển.

Tiết mục nghệ thuật tại buổi tổng duyệt ở điểm cầu Quảng trường Hồ Chí Minh - Ảnh: T.Đ

Tiết mục nghệ thuật tại buổi tổng duyệt ở điểm cầu Quảng trường Hồ Chí Minh - Ảnh: T.Đ

Đặc biệt, chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng cùng các đoàn nghệ thuật trong và ngoài tỉnh. Các tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, hướng đến việc tạo nên một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, mang đậm dấu ấn riêng của vùng đất Quảng Trị.

Đồng chí Bùi Hoàng Phương, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cho ý kiến tại buổi tổng duyệt - Ảnh: T.Đ

Thông qua buổi tổng duyệt, Ban tổ chức và các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ nội dung, thời lượng, công tác phối hợp, vận hành hệ thống kỹ thuật và kết nối truyền hình trực tiếp giữa hai điểm cầu, nhằm bảo đảm các điều kiện tốt nhất cho chương trình khai mạc chính thức.

Các đại biểu tham dự buổi tổng duyệt tại điểm cầu Quảng trường Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh cơ sở 2- Ảnh: Lâm Oanh

Các tiết mục nghệ thuật tại điểm cầu Quảng trường Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh cơ sở 2 - Ảnh: Lâm Oanh

Theo kế hoạch, chương trình khai mạc sẽ diễn ra vào tối 24/11, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV8, kênh QTTV của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị cùng các nền tảng số. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động của Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị, góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh du lịch, từng bước xây dựng những sản phẩm văn hóa, du lịch đặc sắc, có sức lan tỏa và giá trị lâu dài của tỉnh Quảng Trị.