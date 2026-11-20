Các đại biểu dự chương trình tổng duyệt.

Chương trình Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, năm 2026 có chủ đề: "Sắc màu văn hóa các dân tộc Tuyên Quang - Hội tụ, đoàn kết và lan tỏa". Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật “Ngàn hoa chung sắc thắm”, được xây dựng theo hành trình từ khám phá di sản, cảm nhận vẻ đẹp đa sắc của cộng đồng các dân tộc, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất, con người Tuyên Quang.

Tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Lô Lô.

Tại buổi tổng duyệt, các đại biểu đã tập trung đánh giá kịch bản, nội dung nghệ thuật, chất lượng biểu diễn, công tác dàn dựng sân khấu, âm thanh, ánh sáng, hình ảnh và sự phối hợp giữa các lực lượng tham gia. Ban tổ chức ghi nhận, đánh giá cao các tiết mục được đầu tư công phu, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, múa, lời ca và những sắc màu văn hóa truyền thống, tái hiện sinh động đời sống văn hóa tinh thần phong phú của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến đóng góp, khẩn trương rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện những nội dung còn hạn chế; chú trọng sự phối hợp giữa các bộ phận, bảo đảm chất lượng nghệ thuật, tính thống nhất và sự trang trọng của chương trình.

Buổi tổng duyệt là bước quan trọng để chương trình ngày hội được diễn ra thành công. Qua đó tiếp tục tôn vinh, quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc trong tỉnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời quảng bá hình ảnh quê hương, con người Tuyên Quang thân thiện, giàu bản sắc đến với du khách trong và ngoài tỉnh.

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc trong chương trình nghệ thuật đặc biệt sẽ được biểu diễn trong ngày hội.

Chương trình Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ diễn ra vào 20h00, ngày 20-11 tại Quảng trường 26-3, phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng của Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang cùng các nền tảng số.

Tin, ảnh: My Ly