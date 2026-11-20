Bà Lê Nguyệt Anh, Phu nhân Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tham dự buổi tổng duyệt. (Ảnh: Thành Long)

Tại buổi tổng duyệt, Ban Tổ chức và các đơn vị liên quan đã rà soát toàn diện công tác chuẩn bị, từ nội dung chương trình khai mạc, các tiết mục nghệ thuật của Việt Nam và quốc tế, việc bố trí không gian, gian hàng đến công tác lễ tân, hậu cần, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn. Các đơn vị cũng trao đổi, thống nhất những nội dung cần tiếp tục hoàn thiện, bảo đảm Liên hoan diễn ra chu đáo, an toàn và thuận lợi.

Trên các tuyến đường trong Khu Ngoại giao đoàn, những gian hàng mang tên các quốc gia và địa phương đang dần thành hình. Hình ảnh món ăn, họa tiết và màu sắc riêng được các đơn vị lựa chọn, chuẩn bị, hứa hẹn mang đến cho khách tham quan một hành trình khám phá văn hóa qua ẩm thực.

Liên hoan sẽ mở cửa đón khách từ 9h00 đến 20h00 trong hai ngày 21 và 22/11. Theo chương trình dự kiến, chiều 21/11 sẽ diễn ra hoạt động quảng diễn di sản Phở Việt, tiếp đó là phần quảng diễn ẩm thực của các quốc gia tham dự; tối cùng ngày có chương trình nghệ thuật “Little Stars”.

Phu nhân Lê Nguyệt Anh cùng Ban tổ chức hỏi thăm sự chuẩn bị của các gian hàng. (Ảnh: Thành Long)

Lễ khai mạc dự kiến diễn ra lúc 9h30 ngày 22/11. Sau Lễ khai mạc, các đại biểu sẽ tham quan, trải nghiệm tại các gian hàng Việt Nam, ASEAN và quốc tế; tham gia hoạt động giao lưu bánh mì Việt Nam và trải nghiệm tại các không gian của Liên hoan. Chiều cùng ngày, chương trình dự kiến có hoạt động quảng diễn gỏi nộm ba miền và giao lưu nhảy K-pop.

Điểm nhấn của Liên hoan năm nay là các hoạt động quảng diễn và trải nghiệm trực tiếp, với sự tham gia của nghệ nhân làng nghề, đầu bếp chuyên nghiệp, những đầu bếp từng đạt giải thưởng quốc tế và các đầu bếp trẻ. Bên cạnh giới thiệu món ăn, các nghệ nhân, đầu bếp sẽ chia sẻ về nguyên liệu, kỹ thuật chế biến và câu chuyện văn hóa gắn với từng hương vị.

Tại hoạt động quảng diễn phở, các nghệ nhân làng phở Vân Cù dự kiến trực tiếp chế biến, giới thiệu món phở truyền thống; 1.000 bát phở sẽ được dành tặng miễn phí cho khách tham quan trong hai ngày Liên hoan. Hoạt động giao lưu bánh mì Việt Nam có sự tham gia của các nghệ nhân, đại diện Câu lạc bộ Bánh mì Việt Nam và các đầu bếp trẻ, dự kiến giới thiệu sự đa dạng của nhân bánh, nguyên liệu theo vùng miền và dành tặng 500 phần bánh mì cho khách tham quan.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn họp hoàn thiện các công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc. (Ảnh: Thành Long)

Cùng với phở và bánh mì, công chúng dự kiến được trải nghiệm các hoạt động giới thiệu kỹ nghệ ẩm thực truyền thống. Đại diện các làng nghề giò chả Ước Lễ, xôi Phú Thượng và phở Vân Cù tham gia giới thiệu sản phẩm, kỹ nghệ được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Các đại sứ quán, đơn vị nước ngoài và đầu bếp quốc tế cũng sẽ mang đến những món ăn tiêu biểu của các quốc gia, góp thêm sắc màu cho không gian giao lưu tại Liên hoan.

Với chủ đề “Beyond Flavors – Vượt trên cả Hương vị”, Liên hoan là dịp để công chúng thưởng thức món ăn, gặp gỡ những người gìn giữ, sáng tạo và trao truyền giá trị văn hóa ẩm thực. Qua đó, mỗi hương vị trở thành một câu chuyện kết nối con người, góp phần lan tỏa tình hữu nghị và tinh thần sẻ chia giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Các nghệ sĩ nhí sẽ biểu diễn tại lễ khai mạc. (Ảnh: Thành Long)