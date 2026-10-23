Tổng duyệt chương trình khai mạc Lễ hội 'Theo dấu chân 100 năm cà phê Khe Sanh'

Một tiết mục nghệ thuật trong chương trình khai mạc lễ hội “Theo dấu chân 100 năm cà phê Khe Sanh” và chương trình chính luận nghệ thuật “Cà phê Khe Sanh-Hương vị hòa bình” - Ảnh: Lê Trường

Hành trình 100 năm cà phê Khe Sanh được tái hiện qua sự kết hợp giữa chính luận, nghệ thuật, âm nhạc và hình ảnh. Từ dấu mốc khởi nguồn năm 1926, những năm tháng chiến tranh đến quá trình hồi sinh, phát triển vùng chuyên canh Arabica, từng nội dung được kết nối thành một dòng chảy xuyên suốt, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận trong quá trình tổng duyệt.

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tham dự chỉ đạo tổng duyệt - Ảnh: Lê Trường

Đại diện lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị, Sở Nông nghiệp và Môi trường tham dự buổi tổng duyệt - Ảnh: Lê Trường

Đại diện lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị tham dự buổi tổng duyệt - Ảnh: Lê Trường

Với chương trình truyền hình trực tiếp, yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thiện từng tiết mục, mà còn bảo đảm sự kết nối đồng bộ giữa sân khấu chính, các phóng sự tư liệu, điểm cầu trải nghiệm và hệ thống truyền dẫn. Qua buổi chạy thử, các bộ phận tiếp tục kiểm tra, rà soát từng khâu, kịp thời phát hiện và xử lý những vấn đề phát sinh, hướng tới bảo đảm chương trình diễn ra liền mạch, đúng kịch bản.

Hành trình 100 năm cà phê Khe Sanh được tái hiện qua sự kết hợp giữa chính luận, nghệ thuật, âm nhạc và hình ảnh - Ảnh: Lê Trường

Cùng với việc hoàn thiện chương trình trên sân khấu, công tác tổ chức tại địa phương cũng được tập trung rà soát nhằm bảo đảm các điều kiện phục vụ người dân và du khách tham dự lễ hội.

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các đơn vị chủ trì tiếp tục hoàn thiện chương trình theo hướng cô đọng, tăng chiều sâu chính luận - Ảnh: Lê Trường

Tại buổi tổng duyệt, đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cơ bản thống nhất và đánh giá cao công tác chuẩn bị cho chương trình khai mạc lễ hội “Theo dấu chân 100 năm cà phê Khe Sanh” và chương trình chính luận nghệ thuật “Cà phê Khe Sanh-Hương vị hòa bình”.

Để chương trình thành công tốt đẹp, đồng chí đề nghị các đơn vị chủ trì tiếp tục hoàn thiện kịch bản chương trình theo hướng cô đọng, tăng chiều sâu chính luận, làm nổi bật câu chuyện Khe Sanh trong mối liên hệ giữa lịch sử chiến tranh, khát vọng hòa bình và phát triển. Chú trọng khai thác các tư liệu, hình ảnh đặc sắc về vùng đất, con người Khe Sanh. Đồng thời, chú trọng rà soát công tác lễ tân, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy để chương trình diễn ra thành công tốt đẹp, tạo ấn tượng trong lòng du khách trong nước và quốc tế.

Lễ khai mạc lễ hội “Theo dấu chân 100 năm cà phê Khe Sanh” và chương trình chính luận nghệ thuật “Cà phê Khe Sanh-Hương vị hòa bình” diễn ra vào 20 giờ 10 phút tối 24/10 tại Nhà văn hóa Vân Kiều, Pa Kô ở xã Khe Sanh - Ảnh: Lê Trường

Theo kế hoạch, lễ khai mạc lễ hội “Theo dấu chân 100 năm cà phê Khe Sanh” và chương trình chính luận nghệ thuật “Cà phê Khe Sanh-Hương vị hòa bình” sẽ được diễn ra vào 20 giờ 10 phút tối 24/10 tại Nhà văn hóa Vân Kiều, Pa Kô, xã Khe Sanh, tỉnh QuảngTrị. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh QTTV, livestream trên các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị, đồng thời hòa sóng với nhiều cơ quan báo chí, phát thanh và truyền hình trên cả nước.